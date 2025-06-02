Reliance Power Share: अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power Ltd के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है और शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर अपने फ्रेश 52 Week High 61.66 रुपये को टच किया है। शेयर आज 58.61 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था। इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है।

advertisement

शेयर में लागातर तेजी क्यों?

हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम और मजबूत Q4 रिजल्ट के बाद से शेयर लगाातार भाग रहा है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 1,63,28,055 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Q4 रिजल्ट में कंपनी ने एक साल पहले के नुकसान से उबरकर मुनाफे में वापसी की सूचना दी थी। वित्त वर्ष 2025 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए, रिलायंस पावर ने 126 करोड़ रुपये का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 397.56 करोड़ रुपये का घाटा था।

Reliance Power Share Price

सुबह 10:13 बजे तक शेयर एनएसई पर 5.73% या 3.33 रुपये की तेजी के साथ 61.43 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.57% या 3.24 रुपये चढ़कर 61.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Reliance Power Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 53 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 84 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 58 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 150 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर ने 368 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 342 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर ने 2802 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

हाल ही में मिला है बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी, Reliance NU Energies Private Limited (Reliance NU Energies) को हाल ही में नवरत्न पीएसयू कंपनी SJVN Limited से 350 मेगावाट अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) से जुड़ी सोलर एनर्जी परियोजना के लिए, जो 175 मेगावाट/700 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के लिए ऑर्डर मिला है।