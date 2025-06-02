Suzlon Share: रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। जब से कंपनी ने अपने मजबूत तिमाही नतीजे जारी किए हैं स्टॉक में लगातार उछाल देखने को मिला है।

पिछले 1 हफ्ते में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। अब ऐसे में अगर आपको भी इस शेयर में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की क्या अभी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या फिर देर हो गई है।

सुजलॉन पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि 4.5 गीगावाट की मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता और 5.5 गीगावाट के ऑर्डर बुक के साथ, कंपनी को 60% ग्रोथ का भरोसा है। भारत की विंड एनर्जी की गति, जिसे कभी सीमित माना जाता था, अब हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की मांग, चीन से आयात पर कंट्रोल और एग्जीक्यूशन पर बेहतर दृष्टिकोण के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है।

मजबूत आय रिपोर्ट, सुधरते वित्तीय मैट्रिक्स और पॉजिटव बाजार भावना के साथ, सुजलॉन के शेयर की कीमत नियर टर्म में अपनी तेजी जारी रखने के लिए तैयार है।

Suzlon Share Price Target

ब्रोकरेज JM Financial ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 81 रुपये का दिया है।

Suzlon Q4 FY25 Results

कंपनी ने Q4FY25 के लिए कंसो नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) 365% की भारी वृद्धि की सूचना दी। सुजलॉन ने 1,182 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट घोषित किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 254 करोड़ रुपये था।

परिचालन से राजस्व में भी 73% की वृद्धि देखी गई, जो कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के 2,179 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,773 करोड़ रुपये हो गया। सुजलॉन का पीएटी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के 387 करोड़ रुपये से 205% बढ़ा, जबकि राजस्व 2,969 करोड़ रुपये से 27% बढ़ा।

Suzlon Share Price

कंपनी का शेयर आज खबर लिखे जाने तक सुबह 11:31 बजे तक बीएसई पर 1.16% या 0.83 रुपये की तेजी के साथ 72.29 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.15% या 0.82 रुपये चढ़कर 72.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।