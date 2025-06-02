scorecardresearch
Alert! NSE ने निवेशकों को किया सतर्क, कहा- 'Smart Vision Wealth LLP' से हो जाएं सावधान

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों को एक नई चेतावनी जारी की है। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि निवेशक को शेयर बाजार में निवेश पर सांकेतिक या गारंटीकृत रिटर्न देने वाली किसी भी स्कीम या प्रोडक्ट में भाग नहीं लेना चाहिए। 

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 16:48 IST

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों को एक नई चेतावनी जारी की है। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि निवेशक को शेयर बाजार में निवेश पर सांकेतिक या गारंटीकृत रिटर्न देने वाली किसी भी स्कीम या प्रोडक्ट में भाग नहीं लेना चाहिए। निवेशकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड को सीक्रेट रखें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें।

यह सलाह नम्रता और रवि टेकवानी नामक व्यक्तियों की रिपोर्ट के बाद जारी की गई है। यह व्यक्ति स्मार्ट विजन वेल्थ एलएलपी (Smart Vision Wealth LLP) नामक एक संस्था से जुड़े हैं। यह निवेशकों से सुनिश्चित रिटर्न का वादा करते हुए पैसे एंठते हैं। वे मोबाइल नंबर 9510869405 और 9510723725 और एक वेबसाइट http://www.smartvisionwealth.com/ के माध्यम से काम करते हैं। ये संस्था NSE के किसी भी अधिकृत मेंबर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

स्टॉक ब्रोकर की वैधता की पुष्टि करने में निवेशकों की सहायता के लिए, NSE ने अपनी वेबसाइट पर 'Know/Locate your Stock Broker' ऑप्शन दिया है। यह सुविधा निवेशकों को रजिस्टर्ड मेंबर और उनके अधिकृत व्यक्तियों के डिटेल्स की पुष्टि करने की अनुमति देती है। इसके अलावा निवेशकों के साथ लेन-देन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्लाइंट बैंक अकाउंट का खुलासा ट्रेडिंग मेंबर द्वारा किया जाता है।

गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम में भागीदारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। एनएसई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसी स्कीम को एक्सचेंज द्वारा न तो मंजूरी दी जाती है और न ही उनका समर्थन किया जाता है। इन योजनाओं में कोई भी भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होती है। एनएसई की तरफ से सुरक्षा या विश्वसनीयता का कोई वादा नहीं किया जाता है।

एनएसई की चेतावनी वित्तीय लेनदेन में शामिल होने से पहले व्यक्तियों या संस्थाओं की वैधता की पुष्टि करने के महत्व पर भी जोर देती है। निवेशकों को एनएसई द्वारा पेश किए गए संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिष्ठित और अधिकृत पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं।

एक्सचेंज द्वारा जारी प्रेस रिलीज और सलाहों की एक समेकित सूची एनएसई वेबसाइट पर पाई जा सकती है।  यह निवेशकों के लिए आगे के मार्गदर्शन और अपडेट प्रदान करती है। निवेशकों के लिए सूचित और सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, ऐसी किसी भी योजना से बचना चाहिए जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करती है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
