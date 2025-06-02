Hyundai Motor India Auto Sales Report May 2025: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने मई 2025 में कुल 58,701 गाड़ियां बेची हैं जिसमें 43,861 घरेलू यूनिट और 14,840 एक्सपोर्ट यूनिट शामिल है। इस सेल के बाद घरेलू पैसेंजर सेगमेंट में पिछले तीन महीने से चौथे स्थान पर रही हुंडई मोटर अब तीसरे नंबर पर आ गई है।

मई में हुंडई ने भारत में 43,861 वाहन बेचे, जो टाटा मोटर्स की 41,557 यूनिट से लगभग 2,300 अधिक है। इससे हुंडई को बिक्री में तीसरा स्थान हासिल करने में मदद मिली, जो फरवरी से अप्रैल 2025 तक महिंद्रा और टाटा मोटर्स से पीछे था। हुंडई मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग के अनुसार, यह वापसी तब हुई जब उनके चेन्नई कारखाने में शेड्यूल मेंनटेनेंस बंद था, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मॉडलों की आपूर्ति प्रभावित हुई।

ओवरऑल नंबर दो पर हुंडई

हुंडई ने घरेलू बिक्री में तीसरा स्थान हासिल किया, लेकिन 14,840 इकाइयों के निर्यात ने इसे भारत के पैसेंजर वाहन बाजार में समग्र रूप से दूसरा स्थान बनाए रखने में मदद की, जिसकी कुल बिक्री महिंद्रा की 54,819 इकाइयों (2,388 निर्यात इकाइयों सहित) से अधिक।

महिंद्रा घरेलू बाजार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी, जिसने 52,431 यूनिट बेचीं - जो साल-दर-साल 21% की वृद्धि है। कंपनी की एसयूवी-केंद्रित रणनीति, जिसमें स्कॉर्पियो-एन, एक्सयूवी700 और थार जैसे मॉडल शामिल हैं, ने भारत में यूटिलिटी वाहनों के लिए बढ़ती पसंद का लाभ उठाया है, जिससे हुंडई और टाटा मोटर्स पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई है।

मई 2025 की रैंकिंग भारत के यात्री वाहन बाजार में बढ़ते कंपीटिशन को दिखाती है। मारुति सुजुकी अनुमानित 40% बाजार हिस्सेदारी के साथ आगे बनी हुई है, जबकि महिंद्रा की घरेलू हिस्सेदारी 15% से अधिक है। हुंडई और टाटा मोटर्स 12-13% बाजार हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी होने और नेक्सन और हैरियर जैसी दमदार एसयूवी पेशकशों के बावजूद टाटा मोटर्स को साल-दर-साल 11% की गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे वह घरेलू स्तर पर चौथे स्थान पर खिसक गई।