NewsऑटोSUV सेगमेंट में टक्कर देने के लिए आई Toyota Fortuner और Toyota Legender के नए वेरिएंट, जानें फीचर्स और प्राइस

SUV सेगमेंट में टक्कर देने के लिए आई Toyota Fortuner और Toyota Legender के नए वेरिएंट, जानें फीचर्स और प्राइस

Auto Launch: ऑटो मार्केट में आज टोयोटा ने Toyota Fortuner और Toyota Legender के नए वेरिएंट लॉन्च कर दिये हैं। आर्टिकल में इन वेरिएंट के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 15:25 IST
Fortuner Hybrid
Toyota Fortuner is now also available in the Neo Hybrid version.

Toyota  New Car: ऑटो मार्केट में भूचाल मचाने के लिए टोयोटा ने डी सेगमेंट SUV के तौर पर Toyota Fortuner और Toyota Legender के दो नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। यह दोनों वेरिएंट 2 जून 2025 यानी आज लॉन्च हुए हैं। 

आइए, नीचे इन दो वेरिएंट के बारे में सभी विस्तार से जानते हैं। 

नए वेरिएंस की खासियत

 टोयोटा की न्यू एसयूवी में Neo Drive 48V ऑफर किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह नई एसयूवी ज्यादा माइलेज देगी। कंपनी ने कहा कि इन दोनों वेरिएंट की कार को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया है। बता दें कि टोयोटा की पहली एसयूवी सेगमेंट हैं जिसमें  Neo Drive 48V ऑफर किया जा रहा है। 

कंपनी ने बताया कि कम प्रदूषण और ज्यादा माइलेज के लिए  Neo Drive 48V टेक्नोलॉजी दी गई है। यह तकनीक एसयूवी के 2.8 लीटर की कैपेसिटी वाले चार सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन के साथ दी गई है। इसमें लिथियम आयन बैटरी और र्स्‍टाटर जेनरेटर है। इसका मतलब है कि कार हाइब्रिड असिस्‍ट तकनीक कम स्‍पीड पर बैटरी पर चलेगी, इस तरह एसयूवी ज्यादा माइलेज देगी।

कार में दिए गए शानदार फीचर्स (Toyota Fortuner & Legender Neo Drive 48V Features)

टोयोटा के नए वेरिएंट में शानदार फीचर्स दिए गए हैं। नए वेरिएंट की गाड़ी लईडी लाइट्स, ड्यूल टोन अपहोल्‍स्‍ट्री, चाइल्‍ड रिस्‍ट्रेन सिस्‍टम, प्री-टेंशनर, सॉफ्ट टच मेटिरियल, हिल असिस्‍ट कंट्रोल, ट्रैक्‍शन कंट्रोल सिस्‍टम, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर, सात एयरबैग, एबीएस, वीएससी, ब्रेक असिस्‍ट, WIL कॉन्‍सेप्‍ट सीट्स और फोर्स लिमिटर जैसे फीचर्स के साथ आएगी। इन शानदार फीचर्स के साथ कंपनी ने  सीट बेल्‍ट, स्‍पीड ऑटो लॉक फीचर्स भी दिए हैं।

क्या है नई टोयोटा की कीमत 

Toyota Fortuner Neo Drive 48V की कीमत (Toyota Fortuner Neo Drive 48V (Price) 44.72 लाख रुपये (एक्सरूम) है। वहीं, Toyota Legender Neo Drive 48V (Toyota Legender Neo Drive 48V Price) की एक्स-शोरूम कीम 50.09 लाख रुपये है। टोयोटा की नई कार सीधा  MG Gloster और Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq जैसे एसयूवी से टक्कर लेगी। 

Jun 2, 2025