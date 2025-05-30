Spirit Movie मिलने के बाद 2 करोड़ की Sports Car में घूम रही Triptii Dimri, वायरल हुई वीडियो

सोशल मीडिया पर Animal, Bulbul और Qala मूवी की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस को ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार के साथ दखा गया है। कहा जा रहा है कि Spirit में लीड रोल मिलने के बाद एक्ट्रेस ने यह कार खरीद ली है। इस कार की कीमत ₹2.11 करोड़ है। यह Porsche 911 Carrera है। हाल ही में तृप्ति को इस कार के साथ स्पॉट किया गया है। बता दें कि एक्ट्रेस Spirit मूवी को लेकर भी पहले से ही चर्चा में है।

तृप्ति की अगली मूवी Spirit

संदीप रेड्डी ने Spirit मूवी में प्रभास और तृप्ति को लीड रोल से सेलेक्ट किया है। इस मूवी में पहले प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे, लेकिन अब दीपिका की जगह तृप्ति होंगी। बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ तृप्ति की यह दूसरी मूवी है। इससे पहले तृप्ति Animal फिल्म में थी।

कितनी स्टाइलिश है तृप्ति की न्यू कार

तृप्ति को पोर्श 911 कैरेरा के साथ मुंबई में देखा गया। यह कार लग्जरी के साथ स्टाइलिश भी है। कार के अलॉय व्हील्स इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। पोर्श 911 कैरेरा की शुरुआती कीमत ₹2.11 करोड़ है। वहीं, कार का टॉप वेरिएंट का प्राइस ₹4.26 करोड़ है।

Porsche 911 Carrera के फीचर्स (Porsche 911 Carrera Features)

यह परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्पोर्ट्स कार है। इस कार में 3.0 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड फ्लैट-सिक्स पेट्रोल इंजन है। कार का इंजन 379 हॉर्सपावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। पोर्श 911 कैरेरा में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है। यह कार सिर्फ 4 सेकेंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पिक कर सकती है। कार की टॉप स्पीड 293 kmph है।

इस सेलेब के पास Porsche 911 Carrera

तृप्ति डिमरी के अलावा टीवी एक्टर राम कपूर के पास भी Porsche 911 Carrera है। हाल ही में राम कपूर ने 4 करोड़ में फेरारी पोर्टोफिनो एम (Ferrari Portofino M) खरीदी है।