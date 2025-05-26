FASTag Annual Pass: अब ₹3000 में सालभर सफर, सरकार ला रही है नया टोल सिस्टम

जल्द ही देश के लोगों को टोल टैक्स (Toll Tax) से राहत मिल सकती है। सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है जिसमें सिर्फ ₹3,000 सालाना देकर आप पूरे देश में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड सफर कर सकेंगे। इस प्रस्ताव से FASTag रिचार्ज की झंझट भी खत्म हो जाएगी। यह जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

सरकार के इस प्लान के तहत साल में सिर्फ एक बार ₹3,000 का भुगतान करना होगा। इसके बाद गाड़ीचालक पूरे साल किसी भी नेशनल या स्टेट हाईवे पर जितना चाहें उतना यात्रा कर सकेंगे। एक बार यह योजना लागू हो जाने के बाद गाड़ीचालक को बार-बार FASTag रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं होगी।

प्रस्ताव के मुताबिक, एक डिस्टेंस-बेस्ड मॉडल भी लाया जाएगा। इसमें ₹50 प्रति 100 किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा। इसे "Pay as you go" मॉडल कहा जा रहा है।

जो लोग पहले से FASTag इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कोई नया डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। वे आसानी से इस नई प्लान में शामिल हो सकते हैं। साथ ही सरकार ने उस पुराने प्लान को भी रद्द कर दिया है जिसमें ₹30,000 में 15 साल के लिए FASTag देने की बात की गई थी।

सरकार के नए प्लान के मुताबिक, टोल प्लाजा पर अब बैरियर नहीं लगाए जाएंगे। अभी जो सेंसर-आधारित सिस्टम है, उसे भी धीरे-धीरे हटाया जाएगा। इससे सफर और भी तेज हो जाएगा।

अगर यह योजना लागू होती है, तो टोल ऑपरेटरों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार डिजिटल ट्रैवल डेटा के आधार पर एक मुआवजा प्लान बनाएगी। इसके अलावा बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे ताकि टोल चोरी को रोका जा सके और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।