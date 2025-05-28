scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोNissan Magnite: माइलेज का बाप निकली ये SUV, सिर्फ ₹74,999 में बनेगी CNG कार

Nissan Magnite: माइलेज का बाप निकली ये SUV, सिर्फ ₹74,999 में बनेगी CNG कार

Nissan Motor India ने खुशखबरी दी है। कंपनी की पॉपुलर SUV Nissan Magnite में अब CNG किट लगाई जा सकेगी।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 15:14 IST
Nissan Magnite CNG
Nissan Magnite CNG

अगर आप भी अपनी कार की पेट्रोल खपत से परेशान हैं, तो Nissan की तरफ से एक शानदार खबर आई है। निसान मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Magnite के लिए CNG किट का एलान किया है। इस किट की कीमत ₹74,999 रखी गई है।  इस किट से गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी।

advertisement

इस CNG किट को Motogen कंपनी ने तैयार किया है, जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। किट के सभी पुर्जे क्वैलिटी की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसे लगाने के बाद ग्राहक को 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी मिलेगी।

इस किट को सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत फिटमेंट सेंटर्स पर ही इंस्टॉल किया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी सुरक्षा और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इससे ग्राहकों को यह भरोसा भी मिलेगा कि उनका वाहन सुरक्षित  है और कानून के दायरे में ही मॉडिफाई किया जा रहा है।

निसान ने बताया है कि यह CNG किट सिर्फ 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले मैग्नाइट मॉडल के लिए उपलब्ध होगी। यह इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अगर आप ऑटोमैटिक वर्जन खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल उसमें CNG का ऑप्शन नहीं मिलेगा।

CNG किट की यह सुविधा शुरू में केवल 7 राज्यों ( दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक) में मिलेगी। लेकिन कंपनी की योजना है कि जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा 

Nissan के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने बताया कि Magnite पहले से ही कंपनी के लिए एक सुपरहिट प्रोडक्ट है। CNG ऑप्शन आने के बाद इसका बाजार और भी बड़ा होगा।

निसान मैग्नाइट में 20 से ज्यादा बेस्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स जैसे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जैसे डुअल एयरबैग, ABS और EBD भी हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि Nissan Magnite को भारत से बाहर 65 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब CNG किट की सुविधा आने के बाद भारत में इसकी बिक्री और भी तेज हो सकती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 28, 2025