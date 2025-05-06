Railway Stock: शेयर बाजार में निवेशकों के रडार पर रेलवे स्टॉक हमेशा रहते हैं। हालांकि आज के कारोबार में तमाम रेलवे स्टॉक्स में पिछले कुछ कारोबारी दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रेलवे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं 5% टूटा है और इस साल यानी साल 2025 में अब तक 37% गिर चुका है।

जिस रेलवे स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Titagarh Rail Systems. 1 जनवरी 2025 को शेयर की कीमत 1108 रुपये थी अब गिरकर 697 पर आ गई है।

अगर 1 जनवरी में किसी निवेशक ने इस कंपनी के स्टॉक में 1,00,000 रुपये का निवेशक किया होता तो आज उस निवेशक के पास सिर्फ 62,730 रुपये बचे होंगे।

Titagarh Rail Systems Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 4.94% या 36.20 रुपये गिरकर 697 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.70% या 34.50 रुपये गिरकर 698.90 रुपये पर रहा।

लगातार गिर रहा है शेयर

BSE Analytics के मुताबिक यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत, पिछले 2 हफ्ते में 12 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत, पिछले 3 महीने में 22 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 42 प्रतिशत गिरा है। YTD यानी साल 2025 में अब तक स्टॉक करीब 37 प्रतिशत टूटा है।

5 साल में करीब 2000 प्रतिशत का रिटर्न

इस रेलवे स्टॉक ने सालाना आधार पर निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में शेयर 32 प्रतिशत टूटा है लेकिन पिछले 2 साल में स्टॉक 103 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 584 प्रतिशत और पिछले 5 साल में 1995 प्रतिशत चढ़ा है।

Titagarh Rail Systems Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अगस्त 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 0.50 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2019 में 0.30 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2018 में 0.30 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2017 में 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था।