Emami Dividend Revised Record Date: पर्सनल केयर और हेल्थकेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Emami Limited ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों के लिए बड़ी जानकारी दी है।

हाल ही में कंपनी ने बाताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स शुक्रवार 16 मई 2025 को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया था लेकिन आज कंपनी ने आगामी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी दी है।

कब आएगा Q4 रिजल्ट?

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स 16 मई को ही जनवरी-मार्च के तिमाही नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

Emami Dividend Revised Record Date

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अगर 16 मई को डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट अब गुरुवार 22 मई 2025 होगी जो पहले 21 मई थी।

Emami Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025, नवंबर 2024, फरवरी 2024, नवंबर 2023 और फरवरी 2023 में 4-4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Emami Share Price

कंपनी का शेयर आज सपाट स्तर पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 2:12 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.01% या 0.05 रुपये टूटकर 632.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.29% या 1.85 रुपये गिरकर 632.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Emami Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग 1 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 249 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

