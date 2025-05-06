Penny Stock: इस स्मॉल कैप कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, ₹50 से कम वाले शेयर में Bank of Baroda की भी है हिस्सेदारी

Penny Stock: शेयर बाजार में दोनों सूचकांक आज लाल निशान पर बंद हुए हैं। आज हम आपको 50 रुपये से कम वाले एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज 1,318.89 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस स्मॉल कैप कंपनी में दिग्गज सरकारी बैंक Bank of Baroda (BoB) की भी हिस्सेदारी है।

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Patel Engineering Ltd. कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 1.23% या 0.53 रुपये गिरकर 42.47 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.14% या 0.49 रुपये टूटकर 42.52 रुपये पर रहा।

Patel Engineering को मिला बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (CIDCO) से 1,318.89 करोड़ रुपये की शहरी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट मिला है।

CIDCO ने रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) टेकनोलॉजी का उपयोग करके कोंढाने बांध (Kondhane Dam) और इसके संबद्ध कार्यों के निर्माण के लिए पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 1,318.89 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है।

यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका के कोंढाने गांव में स्थित है और कंपनी को इसे 42 महीनों में पूरा करना है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी है हिस्सेदारी

Trendlyne के डेटा के मुताबिक सरकारी बैंक के पास मार्च 2025 तक Patel Engineering में 1.18 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंक के पास कंपनी के 9,975,000 इक्विटी शेयर हैं।

Patel Engineering Q4 Results

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 13 मई को जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

Patel Engineering Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 97 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 313 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।