Share Market: इस चवन्नी के स्टॉक ने निवेशकों को कर दिया मालामाल

इस चवन्नी के स्टॉक ने निवेशकों को कर दिया मालामाल

स्टॉक मार्केट में एक निवेशक ऐसे स्टॉक पर दांव लगाता है जिस पर उसे उम्मीद होती है कि वो आगे चलकर जबरदस्त मुनाफा कमा कर देंगे। ऐसा है एक शेयर बाजार का चवन्नी का स्टॉक है जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने महज 15 दिनों में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। इतना ही नहीं पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात जब सस्ता स्टॉक भागत है जो उसे खरीदने की होड़ मच जाती है। इसको लेकर भी निवेशकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, वो इस शेयर में जमकर निवेश कर रहे हैं।

Multibagger Stock 505% का रिटर्न दिया है।

सबसे पहले जान लीजिए कि इस कंपनी का नाम क्या है? इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है GI Engineering Solutions Ltd। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 513 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुआ और शेयर में करीब 20 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं एक साल पहले की बात करें तो इस स्टॉक ने 565 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर 6 महीने पहले की बात करें तो शेयर में 409 प्रतिशत की तेजी आई है। एक महीने के हिसाब से देखें तो 157 प्रतिशत का उछाल है।

इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 15 दिन में 100 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 15 दिनों में ये स्टॉक 11 से सीधा 22 रुपए पर छलांग लगा चुका है और अगर 3 महीनों से GI Engineering Solutions के शेयरों में लगातार तेजी जारी है। अगर एक साल पहले आपने इसमें एक लाख रुपये लगाए होते तो उसे 6 लाख रुपये मिलते। एक साल में इस शेयर ने निवेशकों को 505 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जान लीजिए। GI Engineering Solutions Ltd का काम हाई क्वालिटी सिविल इंजीनियरिंग, लैंड प्लानिंग, लैंड सर्वे, लैंड स्केप एग्रीकल्चर सर्विसेस प्रोवाइड करना है। इसका कुल मार्केट वैल्यू कैप करीब 208 रुपए करोड़ है। इसके साथ ही हम आपको डिस्क्लेमर दे दें कि हमारी ओर से आपको किसी भी शेयर में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकारों की सलाह जरूर लें।