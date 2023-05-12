Share Market: इस चवन्नी के स्टॉक ने निवेशकों को कर दिया मालामाल

scorecardresearch
इस मल्टीबैगर स्टॉक ने महज 15 दिनों में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। इतना ही नहीं पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात जब सस्ता स्टॉक भागत है जो उसे खरीदने की होड़ मच जाती है। इसको लेकर भी निवेशकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, वो इस शेयर में जमकर निवेश कर रहे हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: May 12, 2023 11:43 IST
स्टॉक मार्केट में एक निवेशक ऐसे स्टॉक पर दांव लगाता है जिस पर उसे उम्मीद होती है कि वो आगे चलकर जबरदस्त मुनाफा कमा कर देंगे। ऐसा है एक शेयर बाजार का चवन्नी का स्टॉक है जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने महज 15 दिनों में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। इतना ही नहीं पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात जब सस्ता स्टॉक भागत है जो उसे खरीदने की होड़ मच जाती है। इसको लेकर भी निवेशकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, वो इस शेयर में जमकर निवेश कर रहे हैं। 

सबसे पहले जान लीजिए कि इस कंपनी का नाम क्या है? इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है GI Engineering Solutions Ltd। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 513 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुआ और शेयर में करीब 20 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं एक साल पहले की बात करें तो इस स्टॉक ने 565 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर 6 महीने पहले की बात करें तो शेयर में 409 प्रतिशत की तेजी आई है। एक महीने के हिसाब से देखें तो 157 प्रतिशत का उछाल है।

इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 15 दिन में 100 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 15 दिनों में ये स्टॉक 11 से सीधा 22 रुपए पर छलांग लगा चुका है और अगर 3 महीनों से GI Engineering Solutions के शेयरों में लगातार तेजी जारी है। अगर एक साल पहले आपने इसमें एक लाख रुपये लगाए होते तो उसे 6 लाख रुपये मिलते। एक साल में इस शेयर ने निवेशकों को 505 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जान लीजिए। GI Engineering Solutions Ltd का काम हाई क्वालिटी सिविल इंजीनियरिंग, लैंड प्लानिंग, लैंड सर्वे, लैंड स्केप एग्रीकल्चर सर्विसेस प्रोवाइड करना है। इसका कुल मार्केट वैल्यू कैप करीब 208 रुपए करोड़ है। इसके साथ ही हम आपको डिस्क्लेमर दे दें कि हमारी ओर से आपको किसी भी शेयर में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकारों की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 12, 2023