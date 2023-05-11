scorecardresearch
Mankind फार्मा के दिल्ली ऑफिसों पर आईटी के छापे

Share Bazar में लिस्ट हुई मैनकाइंड फार्मा के नई दिल्ली कार्यालयों में इनकम टैक्स ने तलाशी ली है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 11, 2023 11:38 IST
Mankind Pharma के दिल्ली ऑफिसों पर आईटी के छापे

Share Bazar में लिस्ट हुई Mankind फार्मा के नई दिल्ली कार्यालयों में Income Tax ने तलाशी ली है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है। 

ये शेयर 9 मई को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। गुरुवार के कारोबार में शुरूआती कारोबार में ये स्टॉक 5.48 प्रतिशत गिरकर 1,306 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। 

IT Raid के बाद कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है।
मंगलवार को अपनी शुरुआत में यह शेयर 31.7 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था। वॉल्यूम के लिहाज से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू फार्मा मानी जाती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
