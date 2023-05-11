Mankind फार्मा के दिल्ली ऑफिसों पर आईटी के छापे
Share Bazar में लिस्ट हुई मैनकाइंड फार्मा के नई दिल्ली कार्यालयों में इनकम टैक्स ने तलाशी ली है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है।
ये शेयर 9 मई को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। गुरुवार के कारोबार में शुरूआती कारोबार में ये स्टॉक 5.48 प्रतिशत गिरकर 1,306 रुपये के निचले स्तर पर आ गया।
मंगलवार को अपनी शुरुआत में यह शेयर 31.7 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था। वॉल्यूम के लिहाज से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू फार्मा मानी जाती है।
