Apollo Tyre के दमदार रिजल्ट्स के बाद भी गिर गए शेयर

Apollo Tyre के शानदार नतीजों के बाद भी इस स्टॉक के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को इस शेयर में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

Yes सिक्योरिटीज ने कहा कि अपोलो टायर्स के आंकड़े सभी मोर्चों पर बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। यश सिक्योरिटीज ने अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है।

इसके अलवा Motilal Oswal ने फ्लैश नोट में स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी। इस ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि 970 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले एबिटा 59 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1,000 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 16 प्रतिशत का एबिटा मार्जिन भी मोतीलाल के 15.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक था। UBS ने 370 रुपये के लक्ष्य के साथ शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टेनली ने इस शेयर पर 400 रुपये का लक्ष्य रखा है।

