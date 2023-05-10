scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारApollo Tyre के दमदार रिजल्ट्स के बाद भी गिर गए शेयर

Apollo Tyre के दमदार रिजल्ट्स के बाद भी गिर गए शेयर

Apollo Tyre के शानदार नतीजों के बाद भी इस स्टॉक के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को इस शेयर में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 10, 2023 13:52 IST
Yes सिक्योरिटीज ने कहा कि अपोलो टायर्स के आंकड़े सभी मोर्चों पर बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं।
Yes सिक्योरिटीज ने कहा कि अपोलो टायर्स के आंकड़े सभी मोर्चों पर बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं।

Apollo Tyre के शानदार नतीजों के बाद भी इस स्टॉक के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को इस शेयर में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। 

Also Read: RVNL के शेयरों में लगा 5% लोअर सर्किट, अब क्या करें?

Yes सिक्योरिटीज ने कहा कि अपोलो टायर्स के आंकड़े सभी मोर्चों पर बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। यश सिक्योरिटीज ने अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। 

advertisement
Share में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।
Share में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

इसके अलवा Motilal Oswal ने फ्लैश नोट में स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी। इस ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि 970 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले एबिटा 59 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1,000 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 16 प्रतिशत का एबिटा मार्जिन भी मोतीलाल के 15.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक था। UBS ने 370 रुपये के लक्ष्य के साथ शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टेनली ने इस शेयर पर 400 रुपये का लक्ष्य रखा है। 

Also Read: GoFirst की इनसॉल्वेंसी याचिका स्वीकार, IRP होगा नियुक्त 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 10, 2023