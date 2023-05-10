RVNL के शेयरों में लगा 5% लोअर सर्किट, अब क्या करें?

RVNL के पिछले कुछ सत्रों में शानदार रैली के बाद, रेल विकास निगम (RVNL) के शेयरों में दो सत्रों में कुछ मुनाफावसूली देखी जा रही है।

भारी बिकवाली के बाद अब दूसरे सत्र में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है। रेल विकास निगम के शेयर पिछले कुछ सत्रों में चर्चा के बीच रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक 68 रुपये से लगभग 100 प्रतिशत बढ़कर 144.50 रुपये हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सत्रों में इस स्टॉक में 17 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

advertisement

Also Read: Indian Hotels रॉकेट क्यों बन गया? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें?

RVNL जून 2022 में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 29 रुपये से 11 महीने से भी कम समय में लगभग 400 प्रतिशत बढ़कर 8 मई को 144.50 रुपये पर पहुंच गया था। एक तरह से ये स्टॉक मल्टीबैगर बन गया था। इस साल की बात करें तो अब तक इसमें 80 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि स्टॉक पिछले एक महीने में 65 फीसदी चढ़ा है।

RVNL के कुछ सत्रों में शानदार रैली के बाद, शेयरों में दो सत्रों में कुछ मुनाफावसूली देखी जा रही है

हाल ही में, भारत सरकार ने RVNL की स्थिति को 'मिनीरत्न' श्रेणी से 'नवरत्न' सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) में अपग्रेड किया था, जिससे यह भारत में CPSEs के बीच 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई। RVNL रेल मंत्रालय के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। RVNL में तेजी की वजह है इसके ऑर्डर बुक में वृद्धि । कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1.77 रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था।

Also Read: Swiggy और Zomato का बिगड़ा जायका, ONDC ने कर दिया खेला