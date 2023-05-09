Swiggy और Zomato का बिगड़ा जायका, ONDC ने कर दिया खेला

लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स Swiggy और Zomato का दबदबा अब जल्द ही खत्म हो सकता है।

ज्यादा कमीशन और सर्विस फीस लेने जैसे आरोपों से घिरे इन प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देने के लिए ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का आगाज हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स सीधे बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में Swiggy और Zomato का पत्ता कटने लगा है और ग्राहकों को सस्ते में खाना मिल रहा है। ऐसे में अभी तक ग्राहकों के लिए अकेले विकल्प रहे Swiggy और Zomato की जगह अब कहीं सस्ता और सरकारी प्लेटफॉर्म ONDC आ गया है।

-ONDC, रेस्टोरेंट्स को थर्ड पार्टी की जरुरत के बगैर सीधे ग्राहकों को फूड बेचने की मंजूरी देता है

-यही वजह है कि ONDC से पेटीएम, मैजिकपिन अैर फोनपे जैसे ऐप जुड़ गए हैं और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है

-हाल ही में ONDC ने 1 दिन में 10 हज़ार से ज्यादा के ऑर्डर का आंकड़ा पार कर लिया

ONDC प्लेटफार्म को केंद्र सरकार ने विकसित किया है। ये रेस्टोरेंट को अपना फूड सीधे ग्राहकों को बेचने की मंजूरी देता है। फूड के साथ साथ ONDC प्लेटफॉर्म पर

-राशन का सामान

-घर की साज-सज्जा

-साफ-सफाई का जरूरी सामान भी मिल जाता है

सितंबर 2022 में बेंगलुरु ONDC का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बना था। अब ये प्लेटफार्म कई शहरों में मौजूद है और लोगों को इससे बेहतर डील्स भी मिल रही हैं। ONDC पर

-मैकडोनाल्ड

-टाको बेल

-बेहरूज बिरयानी

-वॉव मोमो

-पिज्जा हट

-सीसीडी

जैसे रेस्टोरेंट्स से पेटीएम, फोनपे, मैजिकपिन जैसे प्लेटफार्म्स के जरिए खाना ऑर्डर करने पर 30 से 80 फीसदी तक डिस्कउंट मिल रहा है। इसकी वजह ये भी है कि

-स्विगी और जोमैटो के जरिए फूड बेचने पर 18 से 25 फीसदी तक कमीशन देना होता है

-वहीं ONDC प्लेटफार्म पर सामान बेचने से इससे आधा यानी 8 से 10 फीसदी कमीशन देना होता है।

-वहीं इन प्लेटफार्म से खाना मंगाने पर सर्विस चार्ज देना होता है

-लेकिन ONDC पर इस तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है

ONDC का इस्तेमाल UPI प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा सकता है। सर्च करके ग्राहक अपनी जरुरत के सामान को देख सकते हैं। इसके बाद UPI से ही पेमेंट भी किया जा सकता है। अभी इसका कोई एप नहीं है इसलिए केवल पेटीएम और मैजिकपिन जैसे एप्स के जरिए ही इसका इस्तेमाल मुमकिन है।