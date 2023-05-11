Adani Enterprises का स्टॉक 5% भागा, शनिवार को होगी बोर्ड बैठक

scorecardresearch
Adani Enterprises का स्टॉक 5% भागा, शनिवार को बोर्ड की बैठक होगी। मॉरीशस के मंत्री ने अडानी ग्रुप पर बड़ा दावा किया है। हिंडनबर्ग के जरिए अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को मॉरीशस के वित्तीय सर्विस मंत्री महेन कुमार सीरुट्टुन ने झूठा बताया है। उन्होंने संसद में अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मॉरीशस में अडानी ग्रुप की कोई भी शेल कंपनी नहीं है। हिंडनबर्ग का ये दावा पूरी तरह से निराधार है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 11, 2023 12:06 IST
Mauritius के मंत्री ने Adani Group पर बड़ा दावा किया है। हिंडनबर्ग के जरिए अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को मॉरीशस के वित्तीय सर्विस मंत्री  महेन कुमार सीरुट्टुन ने झूठा बताया है। उन्होंने संसद में अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मॉरीशस में अडानी ग्रुप की कोई भी शेल कंपनी नहीं है। हिंडनबर्ग का ये दावा पूरी तरह से निराधार है। इतना ही नहीं बल्कि मॉरीशस के मंत्री ने प्वाइंटर्स के जरिए कई अहम जानकारियां साझा की। 

मॉरीशस की संसद में एक सांसद ने लिखित नोटिस में सरकार से कई तीखे सवाल पूछे, उन्होंने पूछा कि अडानी ग्रुप पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर की कीमतों में हेरफेर के लिए मॉरीशस स्थित संस्थाओं पर आरोप कितने सही हैं, इस पर सरकार का क्या रुख है, इसके जवाब में सरकार के मंत्री  महेन कुमार सीरुट्टुन ने कहा कि देश का कानून शेल की इजाजत नहीं देता है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं। वित्तीय सेवा आयोग के जरिए लाइसेंस प्राप्त सभी ग्लोबल बिजनेस कंपनियों को निरंतर आधार पर जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना है और ये आयोग सभी कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखता है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवा आयोग ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, लेकिन उसके जरिए जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। 

यानि मॉरीशस की ओर से अडानी पर लगे आरोपों पर पिक्चर एकदम साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर अदाणी ग्रुप की एक और कंपनी, अदाणी ग्रीन एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी का बोर्ड 13 मई को फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रहा है. कंपनी इक्विटी शेयर या किसी दूसरी सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। ऐसे में देखना होगा कि अडानी आने वाले दिनों में और क्या बड़े कदम उठाते हैं। 

