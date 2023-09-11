Zomato पर इस ब्रोकेरेज हाउस ने दिया बड़ा टारगेट
आखिरकार निफ्टी ने 20,000 के आंकड़े को पार कर ही लिया। इस लेवल तक पहुंचने में निफ्टी को 52 सेशन्स लग गए। कोई भी सेक्टर हो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे बाजार में चुनिंदा शेयर भी फोकस में है। ऐसा ही एक शेयर ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato का स्टॉक। इस स्टॉक को लेकर जबरदस्त रिपोर्ट आई है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस Equirus ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? इस स्टॉक को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। आइये जानते हैं।
हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो लोगों को घर पर खाना पहुंचाने का काम करती है, जो अच्छी ग्रोथ के बूते दौड़ने को तैयार है। शेयर पर ब्रोकरेज हाउस Equirus ने बुलिश रेटिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर का भाव मौजूदा स्तरों से करीब 35% चढ़ सकता है। इस समय जोमैटो लगभग 101 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस Equirus ने जोमैटो के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। शेयर पर 135 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आगे ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री में बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर की दूसरी कंपनी Swiggy के मुकाबले Zomato के मार्केट शेयर में भी इजाफा हुआ है। यह CY20 की पहली छमाही में 47% के मुकाबले अब करीब 55% हो गई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जोमैटो को मार्केट शेयर में मिली बढ़त का फायदा कंपनी के एडजस्टेड कामकाजी मुनाफे में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में आ सकती है। जोमैटो के पास 11,500 करोड़ रुपए कैश है, जिसका इस्तेमाल कंपनी आगे दूसरे बिजनेस के लिए भी कर सकती है। हालांकि ONDC से प्रतिस्पर्धा का ज्यादा असर नहीं होगा।
Equirus की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से वित्त 2028 तक बिक्री में 31 % CAGR की उम्मीद है। इस दौरान एडजस्टेड EBITDA में 105% की CAGR की उम्मीद है। साथ ही वित्त 2028 तक EBITDA मार्जिन बढ़कर 19.2% तक पहुंचने की उम्मीद है, जोकि अभी निगेटिव है। आगे FY38 तक कंपनी का EBITDA मार्जिन बढ़कर 24.1% तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, वित्त 2027 तक ROE 13% और ROIC 39% तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि FY23 में नेगेटिव था। यानि की जोमैटो को लेकर ब्रोकरेज हाउस का विजन एकदम क्लीयर है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ये स्टॉक 35% चढ़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या शेयरों में तेजी आती है या गिरावट?
