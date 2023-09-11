Nifty 20,000 के पार, Sensex 67,000 के पार पहुंचा, Railway Stocks में 20% की तेजी

scorecardresearch
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सब्जियों की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीदों ने आशावादी भावना को बढ़ावा दिया, जिससे बाजार में तेजी आई। सोमवार को बीएसई पर कुल 3,942 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,107 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2023 19:25 IST
निफ्टी 50 इंडेक्स ने सोमवार को इतिहास रच दिया और पहली बार 20,000 का आंकड़ा छू लिया। घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी और सकारात्मक संकेतों ने लगातार सातवें सत्र में निफ्टी और सेंसेक्स को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। कोटक सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख (खुदरा) श्रीकांत चौहान ने कहा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और मुद्रास्फीति, डॉलर में बढ़ोतरी, अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में बढ़ोतरी और ब्याज दर में बढ़ोतरी की चिंताओं के बावजूद लगातार सातवें सत्र में तेजी देखने को मिल रही है।

केवल निफ्टी मीडिया इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% से अधिक बढ़ा, जबकि निफ्टी ऑटो और मेटल इंडेक्स 2%  बढ़े। निफ्टी वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, रियल्टी और निजी बैंक सूचकांकों में लगभग एक-एक प्रतिशत की बढ़त हुई। प्रमोटर की खरीदारी के बाद अडानी ग्रुप के शेयर सुर्खियों में रहे। अदानी पावर ने 8 फीसदी की छलांग लगाई, जबकि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दिन के लिए 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अदानी सॉल्यूशंस 5 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि अदानी एनर्जी एंटरप्राइजेज में 4 फीसदी की तेजी आई। अदानी विल्मर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस प्रत्येक ने 2-3% की तेजी दिखाई।

अदानी समूह के शेयरों को छोड़कर, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज और मारुति सुजुकी में 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई। यूपीएल, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी दिन के लिए अच्छा लाभ दर्ज किया। हालाँकि, निफ्टी पैक में 50 में से केवल चार स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। पिछले सप्ताह की शानदार रैली के बाद मुनाफावसूली के कारण कोल इंडिया में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी और लार्सन एंड टुब्रो दिन के ब्लू-चिप पैक में अन्य पिछड़े थे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सब्जियों की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीदों ने आशावादी भावना को बढ़ावा दिया, जिससे बाजार में तेजी आई। सोमवार को बीएसई पर कुल 3,942 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,107 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। नुकसान उठाने वालों में कॉफी डे एंटरप्राइजेज 15 फीसदी टूट गया, जबकि नैटको फार्मा 8 फीसदी लुढ़क गया। हेरिटेज फूड्स और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में 7 फीसदी की गिरावट आई, जबकि सुयरा रोशनी और बॉम्बे डाइंग में 6 फीसदी की गिरावट आई। एलेकॉन इंजीनियरिंग और डॉलर इंडस्ट्रीज में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

अस्वीकरण: आपको कोई भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले एक योग्य ब्रोकर या अन्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उपयोग के लिए है। बिजनेस टुडे अपनी किसी भी सामग्री की गारंटी नहीं देता है, इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसका समर्थन नहीं करता है और इसके द्वारा इससे संबंधित सभी वारंटी, व्यक्त या निहित, को अस्वीकार करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 11, 2023