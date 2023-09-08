चीन का एक फैसला, Apple को लगा जोर का झटका

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Apple भारी संकट से जूझ रही है। नुकसान इतना बड़ा हुआ की 2 दिन में उसका 200 बीलियन डॉलर से ज्यादा मार्केट वैल्यू साफ हो गया। क्या है इसकी वजह आईये जनते है? China और America काफी दिनों से रिश्तों में खटास चल रही है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। अमेरिका के साथ उसकी टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि बुधवार को चीन की सरकार ने अपने कर्मचारियों को एपल के आईफोन को यूज करने से मना कर दिया आपको बता दें की एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है। साथ ही खबर ये भी है कि चीन अमेरिका में एपल आईफोन को पूरी तरह से बैन भी कर सकता है। जिसके बाद से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।

एप्पल का 200 बिलियन से ज्यादा का मार्केट वैल्यू साफ हो गया ये रकम दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बर्नार्ड अरनॉल्ट की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है। आइए आपको भी बताते हैं आखिर कंपनी के शेयरों में कितनी गिरावट देखने को मिल चुकी है और कंपनी का शेयर किस लेवल पर कारोबार कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार कंपनी का शेयर 175.18 डॉलर पर ओपन हुआ और कारोबारी सत्र के दौरान 173.54 डॉलर के साथ दिन के लोअर लेवल पर आ गया। जबकि एक दिन पहले कंपनी के शेयरों में साढ़े तीन फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई थी और कंपनी का शेयर 182.91 रुपये पर बंद हुआ था। जबकि मंगलवार को कंपनी का शेयर 189.70 रुपये पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि तब से आज के लोअर लेवल तक कंपनी के शेयर में साढ़े 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है।

चीन से एपल के आईफोन के बैन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। टेक-हैवी नैस्डैक 100 इंडेक्स लगभग 1 फीसदी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस बीच फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, जिसमें कई एप्पल सप्लायर शामिल हैं, गुरुवार को 2.5 फीसदी नीचे है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में कंपनी के शेयरों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते दो दिनों से एपल के शेयरों में गिरावट की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में 200 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है. अगर इसे भारत रुपये में देखें तो 20.79 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इतनी भारी नुकसान के बाद मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप 2.95 ट्रिलियन डॉलर था। जब कंपनी का शेयर 173.54 डॉलर पर पहुंचा तो कंपनी का मार्केट कैप 2.70 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।

