GQG ने IDFC Bank में किया बड़ा निवेश, खरीदे 5.07 करोड़ शेयर

1 सितंबर को बल्क डील्स के आंकड़ों से पता चला था कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने लगभग 1,527 करोड़ रुपये में बैंक के 17.1 करोड़ शेयर यानी 2.58% हिस्सेदारी ली है। यह डील 89 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आज 1.5% की तेजी के साथ 96.81 रुपये पर कारोबार करते दिख रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2023 13:07 IST
GQG Partners हमेशा निवेश के लिए बाज़ार में चर्चा का विषय बनी रहती है। अमेरिका स्थित जीक्यूजी पार्टनर्स ने ब्लॉक ट्रेड लेनदेन में एमडी और सीईओ वी. वैद्यनाथन से बैंक के 5.07 करोड़ शेयर खरीदे हैं। निजी क्षेत्र के IDFC First Bank ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका स्थित जीक्यूजी पार्टनर्स ने ब्लॉक ट्रेड लेनदेन में एमडी और सीईओ वी. वैद्यनाथन से बैंक के 5.07 करोड़ शेयर खरीदे हैं। दिसंबर 2018 में कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक के बीच विलय के हिस्से के रूप में, वैद्यनाथन को स्टॉक विकल्प प्रदान किए गए थे। चूंकि ये विकल्प अब समाप्त होने वाले हैं, इसलिए वह बैंक को एक्सरसाइज प्राइस भुगतान करके वे उनका उपयोग कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वैद्यनाथन की हिस्सेदारी 30 जून, 2023 को 0.58% से बढ़कर बैंक की चुकता पूंजी का 1.04% हो गई थी। इसके अलावा, अन्य विकल्पों को अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया है। उनकी शेयरधारिता बैंक की कुल शेयर पूंजी का 1.23% है।

Also Read: Sovereign Gold की बॉन्ड सीरीज आज से खुली, 15 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश

बयान में कहा गया है, बैंक को किए गए भुगतान और आयकर में हाल ही में किए गए ऋणों के लिए किए गए किस्तों का भुगतान शामिल है, जिसे उक्त शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय के साथ चुकाया जा रहा है। शेयरों की उपरोक्त कवायद में विलय के बाद बैंक द्वारा दिए गए 16,00,000 विकल्प शामिल हैं। बैंक ने कहा कि एमडी और सीईओ की ओर से सूचित किया गया है कि आय के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी व्यक्तिगत उपभोग या बैंक, आयकर के अलावा किसी अन्य निवेश के लिए नहीं किया जाएगा। इससे पहले 1 सितंबर को बल्क डील्स के आंकड़ों से पता चला था कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने लगभग 1,527 करोड़ रुपये में बैंक के 17.1 करोड़ शेयर यानी 2.58% हिस्सेदारी ली है। यह डील 89 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आज 1.5% की तेजी के साथ 96.81 रुपये पर कारोबार करते दिख रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 11, 2023