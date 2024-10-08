Tata Motors क्या वापसी कर पाएगा ये स्टॉक?

टाटा मोटर्स ने कुल घरेलू बिक्री

इसके अलावा, सितंबर महीने में, टाटा मोटर्स ने कुल घरेलू बिक्री में 15% की गिरावट दर्ज की, जो 69,694 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 82,023 यूनिट्स थी।

कुल पैसेंजर वाहन (PV) की बिक्री

पिछले महीने घरेलू बाजार में कुल पैसेंजर वाहन (PV) की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, 41,063 यूनिट्स रही, जबकि सितंबर 2023 में यह संख्या 44,809 यूनिट्स थी, जो 8% की गिरावट दर्शाती है, टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, "Q2 FY25 में PV उद्योग ने उपभोक्ता मांग में सुस्ती और मौसमी कारकों के चलते Q2 FY24 की तुलना में रिटेल बिक्री (वाहन पंजीकरण) में 5% से अधिक की गिरावट देखी।