Tata Motors क्या वापसी कर पाएगा ये स्टॉक?

सोमवार को, टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY25) में रिटेल बिक्री में 3% की गिरावट दर्ज की जिसके बाद टाटा मोटर्स के शेयर में एक परसेंट की गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 21% से अधिक नीचे ट्रेड कर रहा है एक महीने में, टाटा मोटर्स के शेयरों में लगभग 12% की गिरावट दर्ज की गई है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 16:40 IST

टाटा मोटर्स ने कुल घरेलू बिक्री

इसके अलावा, सितंबर महीने में, टाटा मोटर्स ने कुल घरेलू बिक्री में 15% की गिरावट दर्ज की, जो 69,694 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 82,023 यूनिट्स थी।

कुल पैसेंजर वाहन (PV) की बिक्री

पिछले महीने घरेलू बाजार में कुल पैसेंजर वाहन (PV) की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, 41,063 यूनिट्स रही, जबकि सितंबर 2023 में यह संख्या 44,809 यूनिट्स थी, जो 8% की गिरावट दर्शाती है, टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, "Q2 FY25 में PV उद्योग ने उपभोक्ता मांग में सुस्ती और मौसमी कारकों के चलते Q2 FY24 की तुलना में रिटेल बिक्री (वाहन पंजीकरण) में 5% से अधिक की गिरावट देखी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 8, 2024
Oct 8, 2024