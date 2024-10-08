Bajaj Housing Finance Shares में इस खबर के बाद लग गया अपर सर्किट

HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक 'उच्च गुणवत्ता वाली फ्रेंचाइज़ी' है, जिसकी AUM, ROA और लिक्वीडिटी अच्छी है।

ब्रोकरेज की रिपोर्ट

जैसे ही ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर की कीमत 135.40 रुपये प्रति शेयर पर खुली और इसके बाद सीधा अपर सर्किट लग गया।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वर्तमान मूल्यांकन

HSBC ने बताया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वर्तमान मूल्यांकन, जो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 44 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स (PTE) और 5.5 गुना प्राइस-टू-बुक (PTB) है। ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर तिमाही 2025 के दौरान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का AUM 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो 26 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, HSBC ने यह भी बताया कि बजाज ग्रुप कंपनी का ROA अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) पर दबाव, AUM में धीमी वृद्धि, और क्रेडिट लागतों के कारण EPS वृद्धि में कमी आ सकती है।

आज के सत्र में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 10 परसेंट की वृद्धि के साथ ₹149.60 पर अपर सर्किट में लॉक हो गया है।