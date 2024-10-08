scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL Share: आज के सत्र में 8 परसेंट भागा, कमबैक करेगा?

RVNL Share: आज के सत्र में 8 परसेंट भागा, कमबैक करेगा?

आज के सत्र में RVNL के स्टॉक में फिर से रौनक लौट आई और दोपहर 1.30 बजे इस स्टॉक में 7 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन अब नजर होंगी रेलवे सेक्टर के रजिल्ट्स की। रेलवे क्षेत्र की कंपनियाँ पिछले वर्ष की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली स्टॉक्स में से एक रही हैं। हालांकि, पिछले क्वार्टर में रिजल्टस उतने अच्छे नहीं थे जितनी इन कंपनियों में तेजी आ चुकी थी। कंपनियों में निवेशक इस कमाई के मौसम में सुधार की उम्मीद कर रहे होंगे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 13:50 IST

एंटीक ब्रोकिंग का अनुमान

एंटीक ब्रोकिंग की दूसरी तिमाही के पूर्वानुमान में रेलवे क्षेत्र की स्टॉक्स के लिए YoY बेसिस पर 4%  रेवेन्यु ग्रोथ देखी जा रही है, जबकि प्रॉफिट में 2% की गिरावट हो सकती है। एंटीक की कवरेज में टिटागढ़, जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल, आरआईटीईएस और आईआरकॉन शामिल हैं। इनमें से, टिटागढ ब्रोकरेज की प्रमुख पसंद है, जिसमें कंपनी के रेवेन्यु में 27% की YoY वृद्धि होने की उम्मीद है, जो ₹1,191.3 करोड़ तक पहुँच सकती है, जबकि इसका नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर ₹96.8 करोड़ होने की संभावना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रेलवे नामों में सबसे कमजोर रहेगा

IRCTC के बारे में उम्मीद है कि वह रेलवे नामों में सबसे कमजोर रहेगा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ 15% गिरकर ₹93.9 करोड़ होने की संभावना है और राजस्व 10% घटकर ₹524.1 करोड़ तक पहुँच सकता है।

ब्रोकरेज के अनुसार, राजस्व में वृद्धि का समर्थन वैगन निर्माण क्षेत्र में मजबूत निष्पादन से मिलेगा। मौजूदा ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनफ्लो में निष्पादन में वृद्धि भी क्षेत्र की मदद करने की उम्मीद है, शोध फर्म ने जोड़ा। मार्जिन 8.5% पर रहने की उम्मीद है, जो RITES में प्रतिस्पर्धी निविदा के कारण वर्ष दर वर्ष 0.25% बढ़ने की संभावना है। ब्रोकरेज के अनुसार, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कैपेक्स, ऑर्डरिंग गतिविधि और निष्पादन की ट्रैकिंग प्रमुख नजर रखने योग्य बनेगी।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 8, 2024