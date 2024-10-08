NMDC, Tata Steel, JSPL, JSW Steel & SAIL: मेटल शेयर क्यों हो गए धड़ाम

NMDC के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 228.80 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इस दौरान यह 7.75 फीसदी गिरकर 211.05 रुपये पर आ गया।

नेशनल एल्युमीनियम (नाल्को)

नेशनल एल्युमीनियम (नाल्को) मंगलवार को 6.20 प्रतिशत टूटकर 201.50 पर आ गया। एल्युमीनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर सत्र के दौरान 3.05 प्रतिशत गिरकर 708.80 रुपये पर आ गया, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 1.6 लाख करोड़ रुपये से नीचे चला गया।

अन्य मेटल ब्लूचिप कंपनी

टाटा स्टील 4.65 प्रतिशत गिरकर 156.70 रुपये पर आ गया, जबकि सोमवार को यह 164.30 रुपये पर बंद हुआ था। एक अन्य मेटल ब्लूचिप कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5 फीसदी गिरकर 983.30 रुपये पर आ गई, जबकि वेदांता 3.15 फीसदी टूटकर 484.40 रुपये पर आ गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) 3.3 फीसदी गिरकर 127.84 रुपये पर आ गई, जबकि जिंदल स्टेनलेस 3.24 फीसदी गिरकर 734.35 रुपये पर आ गई।

हालिया रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली

अपनी हालिया रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने भारत को अपने सबसे बड़े ओवरवेट दांव के रूप में चुना है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा, "भू-राजनीतिक जोखिम, अमेरिकी चुनाव और 2025 की नीति अनिश्चितता अक्टूबर और नवंबर के दौरान हमारे लिए प्रमुख चिंताएं हैं।"

एलारा कैपिटल ने कहा कि सर्दियों में चीन द्वारा इस्पात उत्पादन में संभावित कटौती और चीन के मेटल सेक्टर के प्रोत्साहन पैकेज के बाद भारतीय मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिली है।