NMDC, Tata Steel, JSPL, JSW Steel & SAIL: मेटल शेयर क्यों हो गए धड़ाम

Newsशेयर बाज़ारNMDC, Tata Steel, JSPL, JSW Steel & SAIL: मेटल शेयर क्यों हो गए धड़ाम

मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिली । निफ्टी मेटल इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में 3.15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और इंडेक्स के 15 में से 14 घटक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 13:18 IST

NMDC के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 228.80 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इस दौरान यह 7.75 फीसदी गिरकर 211.05 रुपये पर आ गया। 

नेशनल एल्युमीनियम (नाल्को)

नेशनल एल्युमीनियम (नाल्को) मंगलवार को 6.20 प्रतिशत टूटकर 201.50 पर आ गया। एल्युमीनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर सत्र के दौरान 3.05 प्रतिशत गिरकर 708.80 रुपये पर आ गया, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 1.6 लाख करोड़ रुपये से नीचे चला गया।

अन्य मेटल ब्लूचिप कंपनी

टाटा स्टील 4.65 प्रतिशत गिरकर 156.70 रुपये पर आ गया, जबकि सोमवार को यह 164.30 रुपये पर बंद हुआ था।  एक अन्य मेटल ब्लूचिप कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5 फीसदी गिरकर 983.30 रुपये पर आ गई, जबकि वेदांता 3.15 फीसदी टूटकर 484.40 रुपये पर आ गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) 3.3 फीसदी गिरकर 127.84 रुपये पर आ गई, जबकि जिंदल स्टेनलेस 3.24 फीसदी गिरकर 734.35 रुपये पर आ गई।

हालिया रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली

अपनी हालिया रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने भारत को अपने सबसे बड़े ओवरवेट दांव के रूप में चुना है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा, "भू-राजनीतिक जोखिम, अमेरिकी चुनाव और 2025 की नीति अनिश्चितता अक्टूबर और नवंबर के दौरान हमारे लिए प्रमुख चिंताएं हैं।"

एलारा कैपिटल ने कहा कि सर्दियों में चीन द्वारा इस्पात उत्पादन में संभावित कटौती और चीन के मेटल सेक्टर के प्रोत्साहन पैकेज के बाद भारतीय मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Oct 8, 2024