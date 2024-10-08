scorecardresearch
क्या महंगी हो गई आपकी खाने की थाली?

सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम होने के बावजूद खाने पीने के सामानों की महंगाई ने लोगों के किचन के बजट को हिलाकर रख दिया है। क्रिसिल के फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी मिली है कि घर में बने खाने की वेज थाली सालनाना आधार पर डबल डिजिट में महंगी हो गई है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 13:12 IST

किचन के बजट बेहाल

सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम होने के बावजूद खाने पीने के सामानों की महंगाई ने लोगों के किचन के बजट को हिलाकर रख दिया है। क्रिसिल के फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी मिली है कि घर में बने खाने की वेज थाली सालनाना आधार पर डबल डिजिट में महंगी हो गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 31.3 रुपए हो गई है, जबकि सितंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 28.1 रुपए थी, लेकिन इस बीच नॉन-वेज थाली की कीमतों में कमी आने का क्रिसिल ने दावा किया है।  

क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक

रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में सालाना आधार पर नॉन-वेज थाली 2 फीसदी सस्ती होकर 59.3 रुपए पर आ गई पिछले साल सितंबर में नॉन वेज थाली की कीमत 60.7 रुपए थी।हालांकि क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से वेजिटेरियन थाली की कीमत में अगस्त के मुकाबले सितंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगस्त में वेज थाली की कीमत 31.2 रुपए थी, इसी तरह मंथली बेसिस पर नॉन-वेज थाली की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, अगस्त में भी 59.3 रुपए पर ही थी।

वेज थाली की कॉस्ट में बढ़ोतरी

क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों के दाम बढ़ने के चलते वेज थाली की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेज थाली की कॉस्ट में सब्जियों की 37 फीसदी हिस्सेदारी होती है। ऐसे में सालाना आधार पर प्याज के दाम 53 परसेंट बढ़ने आलू की कीमत 50 फीसदी बढ़ने टमाटर के दाम 18 फीसदी और दाल की कीमत 14 परसेंट बढ़ने से वेज थाली के प्राइस में ये इजाफा देखने को मिला है। इस दौरान सालाना आधार पर LPG सिलेंडर 11 फीसदी सस्ता हुआ हैl

वहीं नॉन वेज थाली की कीमत में गिरावट ब्रॉयलर्स यानी चिकन के दाम में सालाना आधार पर 13 फीसदी की कमी के चलते आई है। नॉन-वेज थाली की लागत में ब्रॉयलर की 50 परसेंट हिस्सेदारी होती है। क्रिसिल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में मौजूदा फूड कीमतों के आधार पर घर में थाली तैयार करने की एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करती है।

