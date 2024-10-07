scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसLIC Jeevan Anand Policy: : हर दिन 45 रुपये बचाकर भविष्य में पाएं 25,00,000 रुपये

LIC Jeevan Anand Policy: : हर दिन 45 रुपये बचाकर भविष्य में पाएं 25,00,000 रुपये

एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी एक ऐसी योजना है जो पॉलिसीधारकों को पूरे कार्यकाल के दौरान कई लाभ प्रदान करती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि प्रीमियम भुगतान अवधि पूरी होने के बाद भी बीमा कवर प्रभावी रहे। प्रतिदिन केवल 45 रुपये का योगदान करके, पॉलिसीधारक 35 वर्षों की अवधि में 25 लाख रुपये की पर्याप्त राशि जमा कर सकते हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 16:36 IST

LIC Jeevan Anand Policy

LIC Jeevan Anand Policy के इस टर्म पॉलिसी में न केवल बोनस और मृत्यु लाभ शामिल हैं, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता राइडर जैसे अतिरिक्त राइडर भी प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, पॉलिसी में लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं और दो साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने की सुविधा भी है। सुरक्षित वित्तीय नियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जीवन आनंद विश्वसनीय रिटर्न और व्यापक सुरक्षा योजना की गारंटी देता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, पॉलिसी 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कवर राशि प्रदान करती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक को स्थायी विकलांगता हो जाती है, यह योजना सुनिश्चित करती है कि किश्तों में बीमित राशि का भुगतान करके नियमित वित्तीय ज़रूरतें पूरी की जाएँ। LIC जीवन आनंद के तहत दिए जाने वाले ये अतिरिक्त लाभ प्रीमियम राशि पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाते हैं।

एलआईसी जीवन आनंद योजना की मुख्य विशेषताएं

> पारंपरिक बंदोबस्ती पॉलिसी जिसमें बीमा राशि और अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाता है
> जीवित रहने पर परिपक्वता लाभ का भुगतान किया जाता है, और पॉलिसी सक्रिय रहती है
> पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर बीमित राशि नामित व्यक्ति को मिलती है
> नाममात्र राशि के साथ अतिरिक्त टॉप-अप कवर का विकल्प
> बीमित व्यक्ति को जीवन भर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है
> चुनी गई अवधि के अंत में एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है
> नीति निगम के मुनाफे में भाग लेती है
> न्यूनतम प्रवेश आयु: 18 वर्ष; अधिकतम प्रवेश आयु: 50 वर्ष
> पॉलिसी अवधि: 15 से 35 वर्ष
> मूल बीमा राशि: रु.1,00,000
> पुनरुद्धार: 2 वर्षों के भीतर
> छूट: वार्षिक आधार पर 2%
अर्धवार्षिक के लिए 1%
त्रैमासिक के लिए कोई नहीं
> ऋण पात्रता: प्रवेश के 3 वर्ष बाद

25 लाख रुपये कैसे जमा करें?

यह पॉलिसी हर महीने 1,358 रुपये जमा करके 35 साल में 25 लाख रुपये जमा करने का अवसर प्रदान करती है। यह 45 रुपये की दैनिक जमा राशि के बराबर है, जो इसे 15 से 35 साल तक चलने वाली एक व्यवहार्य दीर्घकालिक निवेश योजना बनाती है।

इस योजना के लिए बोनस

इस योजना में दो बोनस शामिल हैं, जिसमें 35 वर्षों में कुल जमा राशि 5,70,500 रुपये और 5 लाख रुपये की मूल बीमा राशि शामिल है। परिपक्वता पर, पॉलिसी धारक जमा राशि के अलावा 8.60 लाख रुपये का संशोधित बोनस और 11.50 लाख रुपये का अंतिम बोनस पाने का हकदार है। इन बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, पॉलिसी की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए।

इसके अलावा, पॉलिसी में दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता राइडर, दुर्घटना लाभ राइडर, नया टर्म इंश्योरेंस राइडर और नया क्रिटिकल लाभ राइडर जैसे लाभ भी मिलते हैं। पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ का 125% मिलता है। इस पॉलिसी में कर छूट का कोई लाभ नहीं है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024