Mutual Fund: क्या Index Fund आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है?

बच्चे का आना खुशी तो लाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है; आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? आपके बच्चे को अपने करियर के लक्ष्य तय करने में काफी समय लगेगा, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से बड़ा निवेश करना होगा और योजना बनाने की ज़रूरत होगी।

फिनोवेट के सह-संस्थापक और सीईओ नेहल मोटा ने कहा, "डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इक्विटी फंड बेहतर विकल्प हैं। आप किस इक्विटी फंड में निवेश करना चाहेंगे? ये भी एक गंभीर सवाल है। मिड-कैप, स्मॉल-कैप और वैल्यू फंड किस फंड में पैसा लगाएं ये भी मुश्किल सवाल है। तो क्या आपको निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स आदि जैसे इंडेक्स फंडों में निवेश करना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य की योजना के लिए इंडेक्स फंड चुन सकता है इससे फंड मैनेजर रिस्क दूर हो जाता है। मतलब कल फंड मैनेजर अगर किसी दूसरी कंपनी में चला जाए या फंड अच्छा परफॉर्म ना करें। ये संकट खत्म हो जाता है। दूसरा ये कि अंत में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंसेक्स ने पिछले 44 वर्षों में लगभग 16-17% CAGR दिया है।

लोटसड्यू के स्मॉलकेस मैनेजर और संस्थापक अभिषेक बनर्जी का कहना है कि निफ्टी इंडेक्स में निवेश की इस समय स्थितियां अच्छी हैं।

बच्चों के भविष्य की योजना बनाने के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है, खासकर जब आपको गोल्स लंबे हो। हालांकि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि इंडेक्स फंड, अन्य इक्विटी निवेशों की तरह, बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाते हैं