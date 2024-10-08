इजरायल इस अदृश्य विमान से करेगा ईरान पर हमला

क्या है F-35I "Adir" विमान की विशेषता?

F-35I "Adir" विमान, जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II का इजरायली संस्करण है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ क्षमता है, जो इसे रडार की नजरों से छुपा देती है। इस तकनीक के कारण यह विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर, बिना पहचान में आए, महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

विमान की खासियतों में शामिल हैं:

सुपीरियर स्टील्थ तकनीक: यह विमान आधुनिक रडार सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है, जिससे इसकी मौजूदगी दुश्मन को पता नहीं चल पाती। उन्नत सेंसिंग प्रणाली: विमान में लगे सेंसर इसे लंबी दूरी से ही दुश्मन की गतिविधियों को पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं।

ईरान पर हमले की संभावना?

विशेषज्ञ मानते हैं कि इजरायल की इस नई क्षमता से ईरान पर संभावित हमलों की संभावना बढ़ गई है। इजरायल और ईरान के बीच का तनाव कई दशकों से चला आ रहा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इजरायल पहले भी यह संकेत दे चुका है कि यदि उसे लगा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है।

F-35I "Adir" की स्टील्थ क्षमता इजरायल को ईरान के गहरे अंदर घुसकर उसके परमाणु ठिकानों या सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करने में मदद कर सकती है, बिना किसी बड़ी प्रतिरोध का सामना किए। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस विमान का इस्तेमाल ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए भी किया जा सकता है।

मध्य पूर्व में तनाव के इस माहौल में F-35I "Adir" की मौजूदगी एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इजरायल ईरान पर संभावित हमले में इसका उपयोग कर सकता है।