Kanpur Fraud Story: इजरायली मशीन से बुड्ढों को जवान बनाने का झांसा देकर ठगी, पति-पत्नी लेकर फरार

कानपुर में एक दंपती ने इजरायली मशीन के जरिए वृद्धों को फिर से जवान बनाने का दावा करके लगभग 35 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला है कि इन आरोपियों के 6 बैंक खातों में मात्र ₹600 ही बचे हैं। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार इन ठगे गए पैसों को कहां छिपाया गया है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 17:00 IST

राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे, जो कानपुर के निवासी हैं, पर आरोप है कि उन्होंने 'रिवाइवल वर्ल्ड संस्था' बनाकर शहर के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे इजराइल से एक ऐसी मशीन लाए हैं जो 65 साल के व्यक्ति को 25 साल का युवा बना सकती है। इस धोखे के कारण शहर के हजारों लोगों ने अपने पैसे इस मशीन की थेरेपी के लिए निवेश कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि मशीन काम ही नहीं कर रही थी और दंपती 35 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।

दंपती के खिलाफ FIR दर्ज

स्वरूप नगर की निवासी रेनू सिंह चंदेल ने 17 दिन पहले इस दंपती के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी देकर 65 साल के व्यक्ति को 5 बार में 25 साल का बनाने का दावा किया गया था। लेकिन यह दावा झूठा निकला और दुबे दंपती ने लोगों के करोड़ों रुपये ठग लिए।

किदवई नगर के थाना का मामला

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दुबे दंपती के 6 बैंक खातों की जानकारी जुटाई, जिसमें स्टेट बैंक और इंडसइंड बैंक के खाते शामिल थे। जब खातों की जांच की गई तो उनमें सिर्फ ₹600 की कुल राशि पाई गई। इनमें से एक खाते में मात्र ₹70 जमा थे, जो बैंक के न्यूनतम शेष राशि से भी कम हैं। इससे अंदेशा है कि दंपती ने ठगे गए पैसे कहीं और छिपाए हो सकते हैं।

किदवई नगर के थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों में इन खातों में कुल ₹76 लाख का ही लेनदेन हुआ है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने ठगे गए करोड़ों रुपये किस खातों में ट्रांसफर किए हैं और दंपती की तलाश भी जारी है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024