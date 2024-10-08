Mutual Funds: छोटी सी SIP से पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट की जिम्मेदारी पूरा कीजिए!

बाज़ार में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से निवेशक थोड़ा कतराते है। खासकर युवाओं का रुझान स्मॉल और मिडकैप या मल्टीकैप म्यूचु्अल फँड्स की ओर ज्यादा रहता है, इसके पीछे बड़ी वजह है मोटा रिटर्न मिड और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा मोटे रिटर्न के लालज में निवेशक ये भूल जाते है। जब बाज़ार गिरता है, तो ये फंड्स उसी तेज़ी से नीचे की ओर गिरते हैं। यानी इन फंड्स में रिवॉर्ड हाई तो रिस्क भी हाई, इसके ठीक उलट लार्जकैप फंड्स में रिटर्न मोडरेट रहता है तो ये कम रिस्की भी रहते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे लार्ज कैप फंड्स के बारे में बताएंगे। जिन्होने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। इनका रिटर्न भी ठीक रहा है। वैसे भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए लार्जकैप फंड्स ज्यादा ठीक रहते है या निवेशक कुछ पैसा लार्ज कैप और कुछ मल्टीकैप में लगा सकते है। अगर आपको बच्चों की पढ़ाई या शादी और रिटायरमेंट की प्लानिंग करती है तो लार्ज कैप फंड्स ही ज्यादा ठीक रहते हैं, क्योकि ये आपको रिटर्न जरूर मोडरेट देंगे लेकिन आपकी गाढ़ी कमाई भी नहीं डूबने देंगे। कुछ लार्जकैप फँड्स है जिन्होंने मोटा रिटर्न दिया है। अगर इनमें आपकी SIP हो तो आप जल्द करोड़पति बन सकते हैं। पहले आपको टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स का 10 साल का रिटर्न जान लीजिए।

10 साल का रिटर्न

Nippon India Large Cap Fund ने 10 साल में 16.55 फीसदी का रिटर्न दिया है। ऐसे ही Canara Robeco Bluechip Equity Fund ने 15.93%, Kotak Bluechip Fund ने 15.59%, Mirae Asset Large Cap Fund ने 15.55%, Edelweiss Large Cap Fund ने 15.41%, SBI Blue Chip Fund ने 15.09%, Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund ने 14.69%, Axis Bluechip Fund ने 14.42% का रिटर्न दिया है। HDFC Top 100 Fund ने 14.40%, Tata Large Cap Fund ने 14.37% और Groww Large Cap Fund ने 14.29% का रिटर्न दिया है।

कितना प्रतिशत रिटर्न?

देखा जाए तो पिछले 10 साल में लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न 15 फीसदी या उससे ज्यादा है। 15 फीसदी सालाना का रिटर्न अच्छा ही माना जाएगा, अगर आपके इनमें से किसी भी फंड में 10 हजार रुपये की SIP की होती तो 18 साल में करोड़पति बन जाते है। ये रिटर्न हमने 15 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाला है। ऐसे ही अगर 12 हजार की SIP की होती तो 17 साल में करोड़पति बन सकते हैं। ये रिटर्न भी 15 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाला है। 15 हजार रुपये की SIP की होती तो 15 साल में करोड़पति बन जाते...ये रिटर्न भी 15 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाला है।