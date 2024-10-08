रिजल्ट्स से पहले IREDA के शेयर में लौटी रौनक, इस तारीख को आएंगे नतीजे

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों में फिर से चमक लौट आई है। कंपनी के आगामी वित्तीय नतीजों से पहले IREDA का शेयर ₹213 के स्तर पर पहुंच गया है।

रिजल्ट्स की उम्मीदों ने बढ़ाई शेयरों की मांग

IREDA अपने वित्तीय परिणाम 10 अक्टूबर को घोषित करने जा रही है, और इससे पहले शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल देखा जा रहा है। आज के सत्र में शेयरों में आई गिरावट पर ब्रेक लगा और ये शेयर करीब 1 प्रतिशत ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आया।

शेयर में आई तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक कंपनी के वित्तीय नतीजों से अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि बाजार की मंदी में ये शेयर अपने हाई से काफी गिर चुकाहै।

10 अक्टूबर को आएंगे वित्तीय नतीजे

IREDA 10 अक्टूबर 2024 को अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी करेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कंपनी ने इस अवधि में कैसा प्रदर्शन किया है।

