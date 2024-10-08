RITES को Ntokoto Rail Holdings से 5.4 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला
RITES ने सोमवार को घोषणा की कि कंपनी को Ntokoto Rail Holdings से 5.4 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इस घोषणा के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 2 परसेंट की तेजी देखने को मिली।
कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर इन-सर्विस केप गेज ALCO डीजल-इलेक्ट्रिक इंजन की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए है, जिनमें नए केप गेज बोगी, ट्रैक्शन मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम, एयर ब्रेक आदि लगाए जाएंगे।
RITES दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क के संचालन
इससे पहले पिछले हफ्ते, कंपनी ने घोषणा की थी कि उसने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत RITES दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क के संचालन और रखरखाव में शामिल रहेगा।
Tsiko Africa Logistics से 4.28 मिलियन डॉलर का एक अन्य ऑर्डर
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने यह भी घोषणा की कि उसे Tsiko Africa Logistics से 4.28 मिलियन डॉलर का एक अन्य ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 3100 हॉर्सपावर के इन-सर्विस केप गेज डीजल-इलेक्ट्रिक इंजन की आपूर्ति, कमीशनिंग और एक साल की वारंटी समर्थन के लिए है। यह ऑर्डर भी 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। FY25 की पहली तिमाही के अंत तक, कंपनी के पास ₹6,355 करोड़ का ऑर्डर बुक था।
कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत से लगभग 17% बढ़ चुके हैं। पिछले साल में यह स्टॉक 28% से अधिक बढ़ा है।