Gold, Silver Price Today: निवेशकों के लिए दोहरी खुशी, सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 490 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी करीब प्रति किलोग्राम 1000 रुपये की गिरावट आई है।

हालांकि वायदा कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:30 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.14% या 139 रुपये चढ़कर 97350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.16% या 183 रुपये की तेजी के साथ 111669 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9746 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8927 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?