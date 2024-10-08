Olectra Greentech के शेयरों में 3 दिन की गिरावट रुकी, आज 6 प्रतिशत का उछाल

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारOlectra Greentech के शेयरों में 3 दिन की गिरावट रुकी, आज 6 प्रतिशत का उछाल

मंगलवार के कारोबार में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों में तेज उछाल दर्ज किया गया। शेयर 6.46 प्रतिशत बढ़कर 1,662.65 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले छह महीनों में शेयर में 11.55 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन साल-दर-साल (YTD) आधार पर इसमें 20.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 15:43 IST

शेयर की कीमत में आज की तेज बढ़ोतरी

शेयर की कीमत में आज की तेज बढ़ोतरी तब हुई जब यह खबर आई कि कंपनी को "हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) को 327 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला है।

1,830 रुपये के टारगेट के साथ Buy Call दिया

HDFC Securities ने ओलेक्ट्रा के लिए 1,830 रुपये के टारगेट के साथ Buy Call दिया है। इस स्टोरी को लिखे जाने तक बीएसई पर करीब 78,000 शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 92,000 शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार 12.57 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 13,526.91 करोड़ रुपये रहा।

ओलेक्ट्रा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) की सहायक कंपनी है और भारत में इलेक्ट्रिक बसें बनाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 8, 2024