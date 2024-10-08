Olectra Greentech के शेयरों में 3 दिन की गिरावट रुकी, आज 6 प्रतिशत का उछाल

शेयर की कीमत में आज की तेज बढ़ोतरी

शेयर की कीमत में आज की तेज बढ़ोतरी तब हुई जब यह खबर आई कि कंपनी को "हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) को 327 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला है।

1,830 रुपये के टारगेट के साथ Buy Call दिया

HDFC Securities ने ओलेक्ट्रा के लिए 1,830 रुपये के टारगेट के साथ Buy Call दिया है। इस स्टोरी को लिखे जाने तक बीएसई पर करीब 78,000 शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 92,000 शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार 12.57 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 13,526.91 करोड़ रुपये रहा।

ओलेक्ट्रा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) की सहायक कंपनी है और भारत में इलेक्ट्रिक बसें बनाती है।