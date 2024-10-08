Hyundai Motor India IPO: 17 अक्टूबर को आएगा IPO, प्राइस बैंड ₹1,865-₹1,960 तय

Hyundai Motor India ने अगस्त में 63,175 यूनिट्स की कुल बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 12% की वृद्धि दर्ज की है।

Hyundai की दक्षिण कोरियाई पैरेंट कंपनी

इस आईपीओ में Hyundai की दक्षिण कोरियाई पैरेंट कंपनी अपनी 17.5% हिस्सेदारी खुदरा और अन्य निवेशकों को बेचेगी। यह पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी Maruti Suzuki के बाद Hyundai अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

यह IPO भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, क्योंकि यह Maruti Suzuki के 2003 में सूचीबद्ध होने के बाद से दो दशकों में किसी भी ऑटोमेकर का पहला आईपीओ है। इस IPO के माध्यम से Hyundai Motor India की शेयर बिक्री LIC की ₹21,000 करोड़ की शेयर बिक्री को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी होगी।

Hyundai की यह IPO इसके भारत में बने पहले इलेक्ट्रिक वाहन के लॉन्च से पहले आ रही है, जिसे अगले साल की शुरुआत में पेश किया जाएगा।

अनेको निवेश बैंक शामिल

इस आईपीओ के लेनदेन में Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, और Morgan Stanley जैसी निवेश बैंक शामिल हैं। शार्दुल अमरचंद मंगलदास कंपनी के सलाहकार के रूप में और सायरिल अमरचंद मंगलदास बैंक के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में Latham and Watkins कार्यरत हैं।

Hyundai Motor India ने सितंबर 2024 में कुल बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज की है, जो 64,201 यूनिट्स रही। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 71,641 यूनिट्स था। घरेलू बाजार में डीलरों को की गई गाड़ियों की डिलीवरी में 6% की गिरावट देखी गई, जो पिछले साल 54,241 यूनिट्स से घटकर इस साल 51,101 यूनिट्स रह गई।

Hyundai के सीओओ तरुण गर्ग

Hyundai के सीओओ तरुण गर्ग ने कहा कि एसयूवी अब कंपनी की कुल बिक्री का 70% हिस्सा बनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा, "त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ, हमने कई नए मॉडल और वेरिएंट पेश किए हैं ताकि ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके, और हमारे डीलर पूरी तरह से तैयार हैं ताकि इस शुभ अवसर पर ग्राहकों को उनकी पसंदीदा Hyundai गाड़ियों की डिलीवरी की जा सके।"