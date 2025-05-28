Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तेजी का दौर चल रहा है और इस साल 9 मई से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के शेयरों में 30% की तेजी आई है। यह तेजी कंपनी के चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के नतीजों से पहले आई है, जो 29 मई को घोषित किए जाने हैं। सुजलॉन एनर्जी का शेयर, जो 9 मई को 52.63 रुपये पर बंद हुआ था, मौजूदा सत्र में 68.50 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो इस अवधि के दौरान 30% बढ़ा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मौजूदा तेजी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक 28 मई, 2024 को पहुंचे अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 43.50 रुपये से 53.06% बढ़ गया है। मल्टीबैगर स्टॉक दो साल में 564% चढ़ा है और पांच साल में 2,462% चढ़ा है।

Suzlon Energy Share Price

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.41% या 0.92 रुपये की तेजी के साथ 66.33 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.79% या 1.17 रुपये चढ़कर 66.56 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मल्टीबैगर स्टॉक का मार्केट कैप आज 90,533 करोड़ रुपये है।

यह स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन के पास कारोबार कर रहा है और इसका RSI 69.1 पर है। 70 से ऊपर का RSI संकेत देता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में कारोबार कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है।

Suzlon Energy पर एक्सपर्ट्स की राय

स्टॉक्सबॉक्स के अमेया रणदिवे ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी 66.55 रुपये पर मजबूती से कारोबार कर रहा है, जो वॉल्यूम में लगातार वृद्धि के साथ अपनी तेजी को जारी रखे हुए है। शेयर हाल ही में 60 रुपये के पास अपने कंसोलिडेशन जोन से आगे निकल गया है और अब 69-70 रुपये के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है। इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट रैली के अगले फेज को ट्रिगर कर सकता है, जो संभावित रूप से मजबूत फॉलो-थ्रू खरीद को आकर्षित कर सकता है।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि ट्रेडर्स को ऊपर की ओर बढ़ने की पुष्टि के लिए 70 रुपये से ऊपर एक साफ ब्रेकआउट पर नजर रखनी चाहिए।

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी का डेली चार्ट पैटर्न तेजी पर है, लेकिन 68 रुपये पर अगले रजिस्टेंस के साथ ओवरबॉट भी है। निवेशकों को मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 61 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली बंद होने से शॉर्ट टर्म में 51 रुपये का टारगेट हो सकता है।

सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। यह कंपनी विंड टर्बाइनों का उत्पादन करती है। यह सोलर एनर्जी सॉल्यूशन की एक सीरीज प्रदान करती है।