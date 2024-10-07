scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon 70 रूपये पर आया, 55 तक गिरेगा क्या ? प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं

Suzlon 70 रूपये पर आया, 55 तक गिरेगा क्या, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं

मिडकैप स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों ने लगातार 8 दिन से गिर रहा है। सोमवार, 7 अक्टूबर को इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान 5 प्रतिशत का निचला सर्किट छू लिया, जिससे इसका भाव ₹70.98 तक पहुंच गया है। 25 सितंबर से लेकर अब तक, इस आठ सेशन में इस स्टॉक में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है।

Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 15:25 IST

शेयरों में इस तेज गिरावट का मुख्य कारण

सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों में इस तेज गिरावट का मुख्य कारण इस महीने की शुरुआत में बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा जारी किया गया एक 'सलाहकार सह चेतावनी' पत्र है। दोनों एक्सचेंजों ने स्वतंत्र निदेशक मार्क देसाडेलियर के इस्तीफे के बाद कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की। एक्सचेंजों ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में गवर्नेंस मानकों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

साथ ही बाजार की गिरावट के बाद इन स्टॉक्स में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है।

बाजार के जानकार अनिमेष जैन का कहना है कि

बाजार के जानकार अनिमेष जैन का कहना है कि बाजार में स्टॉक्स में गिरावट आ रही है फिलहाल इन स्टॉक्स में किसी भी पोजिशन लेने से बचें। अगर ऑर्डर की बात करें तो सुज़लॉन ने भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा का ऑर्डर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से हासिल किया था, जो एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सुज़लॉन इस ऑर्डर के तहत 370 विंड टर्बाइन जनरेटर (WTGs) स्थापित करेगा, जो S144 मॉडल के होंगे और प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। इन टर्बाइनों का उपयोग एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की गुजरात में चल रही परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।


किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से राय लें

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
