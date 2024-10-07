Suzlon 70 रूपये पर आया, 55 तक गिरेगा क्या, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं

शेयरों में इस तेज गिरावट का मुख्य कारण

सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों में इस तेज गिरावट का मुख्य कारण इस महीने की शुरुआत में बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा जारी किया गया एक 'सलाहकार सह चेतावनी' पत्र है। दोनों एक्सचेंजों ने स्वतंत्र निदेशक मार्क देसाडेलियर के इस्तीफे के बाद कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की। एक्सचेंजों ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में गवर्नेंस मानकों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

साथ ही बाजार की गिरावट के बाद इन स्टॉक्स में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है।

बाजार के जानकार अनिमेष जैन का कहना है कि

बाजार के जानकार अनिमेष जैन का कहना है कि बाजार में स्टॉक्स में गिरावट आ रही है फिलहाल इन स्टॉक्स में किसी भी पोजिशन लेने से बचें। अगर ऑर्डर की बात करें तो सुज़लॉन ने भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा का ऑर्डर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से हासिल किया था, जो एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सुज़लॉन इस ऑर्डर के तहत 370 विंड टर्बाइन जनरेटर (WTGs) स्थापित करेगा, जो S144 मॉडल के होंगे और प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। इन टर्बाइनों का उपयोग एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की गुजरात में चल रही परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।



किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से राय लें