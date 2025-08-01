scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार6% लुढ़का सन फार्मा! Choice Broking को अभी भी 11% के तेजी की उम्मीद - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

6% लुढ़का सन फार्मा! Choice Broking को अभी भी 11% के तेजी की उम्मीद - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

स्टॉक में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों के कारण आई है। दरअसल Q1 FY26 में सन फार्मा का नेट प्रॉफिट सालना आधार पर 20% गिरकर ₹2,279 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹2,835 करोड़ था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Aug 1, 2025

Sun Pharma Share Price: फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सन फार्मा (Sun Pharma) के शेयरों में आज 6% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बावजूद इसके ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) को शेयर में 11% की तेजी आने की उम्मीद है। स्टॉक में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों के कारण आई है।

दरअसल Q1 FY26 में सन फार्मा का नेट प्रॉफिट सालना आधार पर 20% गिरकर ₹2,279 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹2,835 करोड़ था।कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में कुल राजस्व 9.5% बढ़कर ₹13,851 करोड़ पहुंच गया, जो अनुमान के अनुरूप रहा। EBITDA 19.2% की सालाना वृद्धि के साथ ₹4,302 करोड़ रहा, जिससे EBITDA मार्जिन 31.1% तक पहुंच गया — जो बाज़ार की 28% की आम धारणा से बेहतर है।

सन फार्मा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप सांघवी ने कहा कि हमारे सभी बाजारों में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। भारत में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ रही और अमेरिका में LEQSELVI जैसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट लॉन्च से ग्रोथ को बल मिला। LEQSELVI गंभीर एलोपेसिया एरिएटा के लिए एक नई ट्रीटमेंट पेश करता है और इनोवेटिव मेडिसिन्स सेगमेंट को मजबूती देता है।

ब्रोकरेज की क्या राय?

चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, भारत के फॉर्म्युलेशन बिजनेस में 13.9% की सालाना वॉल्यूम-आधारित ग्रोथ हुई है। वहीं अमेरिका में ILUMYA के फेज 3 ट्रायल की सफलता और CY25 तक नियामकीय मंजूरी की उम्मीद कंपनी की पाइपलाइन को और मजबूती देती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि इनोवेटिव लॉन्च और स्पेशलिटी दवाओं की बदौलत कंपनी आने वाले समय में स्थिर ग्रोथ जारी रखेगी।

Sun Pharma Share Price Target

चॉइस ब्रोकिंग ने इस शेयर पर 'ADD' रेटिंग बनाए रखी है और ₹1,825 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से 11% का संभावित अपसाइड दिखाता है।

Sun Pharma Share Price

दोपहर 12:53 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 4.43% या 75.60 रुपये टूटकर 1,631.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.35% या 74.15 रुपये गिरकर 1631.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 1, 2025