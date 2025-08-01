Dividend Stock: इस कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान, जुलाई में थी रिकॉर्ड डेट; कहीं आपके पोर्टफोलियों में तो नहीं ये शेयर

अगर आपके पास Bhatia Communications & Retail (India) Limited के शेयर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का एलान किया है। कंपनी ने 31 जुलाई 2025 को हुई अपनी सालाना आम बैठक (AGM) में बताया कि वह 1% फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। इसका मतलब है कि ₹1 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹0.01 यानी 1% का रिटर्न मिलेगा।

इस डिविडेंड की सिफारिश कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 जुलाई 2025 को की थी। AGM में शेयरहोल्डर्स ने इसे मंजूरी दे दी। कंपनी का कहना है कि ये कदम निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करेगा और कंपनी की स्थिरता को दर्शाता है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि डिविडेंड का भुगतान तय नियमों के अनुसार समय पर कर दिया जाएगा। यानी जिन लोगों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज होगा, उन्हें यह राशि जल्द ही मिल जाएगी। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई को पहले ही घोषित कर दी थी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

1 अगस्त 2025 को Bhatia Communications के शेयर 22.52 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 22 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयक 4 फीसदी गिरे हैं। पांच साल में स्टॉक ने 225 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 281.84 करोड़ रुपये है।