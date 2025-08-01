नए प्लांट के लिए ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ने खरीदी जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन, स्टॉक प्राइस 400 रुपये से कम

ऑटो पार्ट्स बनाने वाली जानी-मानी कंपनी Pavna Industries ने अब अपने काम को और बड़ा करने के लिए एक खास कदम उठाया है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास 4.64 एकड़ जमीन खरीदी है, जो आने वाले समय में इंडस्ट्री और कारोबार का बड़ा केंद्र बन सकता है।

Pavna Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन ने बताया कि ये जमीन कंपनी की भविष्य की ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए खरीदी गई है। इससे कंपनी को ज्यादा ऑर्डर पूरे करने, ग्राहकों तक जल्दी सामान पहुंचाने और अपने कारोबार को फैलाने में आसानी होगी।

इस लोकेशन का फायदा ये है कि यहां से सड़क, एयरपोर्ट और बाकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी है। यहां काम करने वाले कुशल मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं और आसपास कई बड़ी गाड़ियों की कंपनियों के कारखाने भी हैं, जिससे Pavna को फायदा मिलेगा।

Pavna Industries को ऑटो इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। कंपनी बाइक, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए जरूरी पार्ट्स बनाती है। इसके ग्राहक Bajaj, TVS, Honda, Mahindra, Royal Enfield जैसी बड़ी कंपनियां हैं।

Pavna Industries भारत के साथ-साथ कई देशों जैसे– इटली, अमेरिका, श्रीलंका, सूडान और बांग्लादेश में भी अपने प्रोडक्ट्स भेजती है। फिलहाल इसके तीन बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलीगढ़, औरंगाबाद और पंतनगर में हैं।

Pavna Industries शेयर परफॉर्मेंस

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 391.85 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले एक महीने में 5 फीसदी गिर गए हैं। साल 2025 में अब तक स्टॉक 18 फीसदी गिर गया है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक इस शेयर ने 26 फीसदी का रिटर्न दिया है।