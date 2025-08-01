Adani Power Stock Split: अदाणी पावर ने शुक्रवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसके बाद उसके शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:20 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.60% या 9.40 रुपये गिरकर 578.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.52% या 8.95 रुपये टूटकर 578.45 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) की भी घोषणा की है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Adani Power Q1 FY26 Results

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 13.5% घटकर ₹3,385 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹3,913 करोड़ था। इसके अलावा रेवेन्यू में भी 5.7% की गिरावट दर्ज हुई और यह ₹14,109 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले यह ₹14,956 करोड़ था। EBITDA में 8.2% की गिरावट के साथ ₹5,685.2 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, और EBITDA मार्जिन घटकर 40.3% रह गया, जो पिछले वर्ष 41.4% था।

Adani Power Stock Split

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

कंपनी ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। यह पहली बार है जब अदाणी पावर स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। स्टॉक स्प्लिट से शेयरों की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन निवेश का कुल वैल्यू वही रहता है।

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।