Gold Silver Rates Today : शुक्रवार को अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज आपके लिए शानदार मौका है। दरअसल आज गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोने की रिटेल कीमतों में 10 ग्राम 470 रुपये की गिरावट हुई है वहीं चांदी के कीमतों में 2200 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है।

advertisement

अगर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:27 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.32% या 314 रुपये टूटकर 98455 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.20% या 222 रुपये गिरकर 109750 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9797 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8974 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक