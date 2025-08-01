फार्मा कंपनी Balaxi Pharmaceuticals ने इस साल जबरदस्त कमाई की है। 2024-25 में कंपनी को ₹292.56 करोड़ की कमाई हुई और ₹25.07 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी की ज्यादातर दवाएं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में बिकती हैं, जहां अच्छी और सस्ती दवाओं की बहुत जरूरत होती है।

पिछले साल यानी 2023-24 में कंपनी को ₹2.39 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी ने वापसी करते हुए ₹25 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। कंपनी की कुल बिक्री यानी रेवेन्यू में भी 21% की बढ़ोतरी हुई है।

Balaxi अब दूसरों से दवा बनवाने की जगह खुद दवाएं बनाएगी। इसके लिए हैदराबाद के जड़चेरला में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बना ली है, जहां सितंबर 2025 से प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इससे दवाएं जल्दी और अच्छी क्वालिटी में बनेंगी।

Balaxi का मकसद है कि गरीब और जरूरतमंद देशों में लोगों को कम दाम में अच्छी दवाएं मिलें। इसलिए कंपनी एंटीबायोटिक, बुखार की दवा, दर्द निवारक और मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाएं बनाती है। अब Balaxi सिर्फ जनरल दवाएं नहीं, बल्कि ब्रांडेड दवाएं (Branded Generics) भी बना रही है। इससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा मिलेगा और दवाएं लोगों तक ज्यादा भरोसे के साथ पहुंचेंगी।

कंपनी ने अपने काम में अब डिजिटल सिस्टम (ERP, CRM) को शामिल कर लिया है, जिससे दवा बनाने से लेकर बेचने तक का हर काम तेजी और सफाई से हो रहा है।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 4 फीसदी गिरे हैं। वहीं, 6 महीने में स्टॉक ने 32 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने सालभर में 59 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने लिस्टिंग से लेकर अभी तक में 1,499 फीसदी का रिटर्न दिया है।