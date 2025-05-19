Sugar Stock to BUY: शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनी Balrampur Chini Mills का शेयर आज भले ही सपाट स्तर पर रहा है लेकिन आने वाले कुछ महनों में स्टॉक में तेजी आने वाली है। जी हां कंपनी द्वारा Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए BUY कॉल दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

चलिए जानते हैं क्या है दिग्गज ब्रोकरेज की राय और कितना है इसका टारगेट प्राइस?

Balrampur Chini Mills: Q4 FY25 Results

बलरामपुर चीनी मिल्स ने अपने चीनी कारोबार में हाई मार्जिन के कारण वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंसो नेट प्रॉफिट में 12.65% की वृद्धि दर्ज की, जो 229.12 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से राजस्व 4.48% बढ़कर 1,503.68 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 1,439.22 करोड़ रुपये था।

टैक्स से पहले प्रॉफिट 7.72% बढ़कर 311.70 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 5.95% बढ़कर 365.24 करोड़ रुपये हो गया। चीनी सेगमेंट से राजस्व 270.96 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 16.26% अधिक है। हालांकि, तिमाही के दौरान डिस्टिलरी बिजनेस से राजस्व 10.73% घटकर 86.80 करोड़ रुपये रह गया।

Balrampur Chini पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का EBITDA अनुमान से 6% अधिक रहा जिसका कारण चीनी की बेहतर प्राप्ति और डिस्टिलरी वॉल्यूम में उछाल है। ब्रोकरेज ने कहा कि SS25 में कम क्लोजिंग इन्वेंट्री के कारण आगे चलकर चीनी की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि चीनी और इथेनॉल की मात्रा यहां से गति पकड़ेगी। इसके अलावा, PLA बिजनेस वित्त वर्ष 27 से अच्छा योगदान देना शुरू कर देगा क्योंकि यह वित्त वर्ष 27 की तीसरी तिमाही तक चालू होने की राह पर है।

ब्रोकरेज ने i) चीनी की कीमतों में मजबूती, ii) आगे चलकर चीनी और इथेनॉल की मात्रा में वृद्धि और iii) कंपनी के उच्च-मूल्य वाले बायो-प्लास्टिक बिजनेस की ओर ट्रांजीशन के कारण पॉजिटिव आउटलुक दिया है।

Balrampur Chini Mills Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 575 रुपये से बढ़ाकर अगले 12 महीने के लिए 635 रुपये का दिया है।

Balrampur Chini Mills Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.14% या 0.80 रुपये चढ़कर 559 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.08% या 0.45 रुपये गिरकर 558.25 रुपये पर बंद हुआ।

