Newsशेयर बाज़ारStocks to watch: किन शेयरों पर रहेगी नजर, कहां खुलेगा बाजार

Stocks to watch: किन शेयरों पर रहेगी नजर, कहां खुलेगा बाजार

सोमवार को, एनएसई निफ्टी 50 3.30 अंक या 0.01% गिरकर 24,320.55 पर आ गया था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 36.21 अंक या 0.05% गिरकर 79,960.39 पर आ गया था।

Aryan Jakhar
New Delhi ,UPDATED: Jul 9, 2024 07:54 IST
Stocks to Watch

GIFT निफ्टी से मिले संकेतो के मुताबिक भारतीय बाजार बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी 50 (NSE Nifty50) मंगलवार को नीचे के स्तर पर खुल सकते हैं। 

GIFT निफ्टी 23 अंक या 0.09% गिरकर 24,380 पर आ गया, जो मंगलवार को स्थानीय सूचकांक एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए खराब शुरुआत का संकेत है। इससे पहले, सोमवार को, एनएसई निफ्टी 50 3.30 अंक या 0.01% गिरकर 24,320.55 पर आ गया था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 36.21 अंक या 0.05% गिरकर 79,960.39 पर आ गया था।

जिन स्टॉक्स मैं नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं 

Mahanagar Gas: सरकारी कंपनी ने बढ़ती गैस कीमतों की भरपाई करने के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) के लिए मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा की है। 8 जुलाई, 2024 की मध्यरात्रि या 9 जुलाई, 2024 की सुबह से सीएनजी की डिलीवरी कीमत में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी, जबकि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में घरेलू पीएनजी की कीमत में 1.00 रुपये प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी होगी।

Godrej Consumer Products: FMCG दिग्गज ने हाल की तिमाही में अपने वैश्विक परिचालन में मिसेलेनस परिणाम दर्ज किए। भारत में कठिन  स्थितियों के बावजूद, कंपनी की घरेलू कंपनी लचीला रही

Container Corp: सरकारी ओनरशिप वाली इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कुल वॉल्यूम में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस कंपनी ने 11.59 लाख बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (TEU) को संभाला, जो पिछले साल की समान अवधि में 10.93 लाख TEU से अधिक है।

Jupiter Waggons: मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने कहा कि फंड जुटाने वाली समिति ने 689.47 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (equity share) के फ्लोर प्राइस के साथ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शुरू करने को अधिकृत किया है। प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज़ 8 जुलाई, 2024 को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSEI Ltd.) दोनों के पास जमा किया गया था।

Also Read: Delhi-NCR और Mumbai रीजन में रेजिडेंशियल संपत्तियों की कीमतें 5 सालों में लगभग 50% बढ़ीं

Senco Gold: ज्वेलरी रिटेल कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश किए, जिसमें खुदरा बिक्री में 11% और समान-स्टोर बिक्री में 4% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, कंपनी ने औसत लेनदेन मूल्य और औसत बिक्री मूल्य में 12% की बढ़ोतरी का दावा किया। निर्यात, ई-कॉमर्स, कॉर्पोरेट, डिजिटल सामान और अन्य श्रेणियों को शामिल करते हुए, Q1 के लिए कुल बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 9% की बढ़ोतरी हुई।

Utkarsh Small Finance Bank: माइक्रोफाइनेंस ऋणदाता (Microfinance Lenders) ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोविंद सिंह की प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 8 जुलाई, 2024 को RBI के पत्र में दी गई अनुमति, सिंह के कार्यकाल को 21 सितंबर, 2024 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए बढ़ाती है।

Sun Pharmaceuticals: फार्मास्यूटिकल कंपनी (Pharmaceutical Company) ने वित्त वर्ष 2025 में उच्च एक अंकीय समेकित टॉपलाइन बढ़ोतरी  की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा, कंपनी कैलेंडर वर्ष 2024 के दूसरे भाग में अपने वजन घटाने की दवा, GLP-1R के चरण-2 अध्ययनों के लिए रोगी पंजीकरण शुरू करने का इरादा रखता है।

Torrent Power: टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी (Torrent electricity) की सहायक कंपनी, टोरेंट उर्जा 14 (TU14), ARS स्टील्स एंड अलॉय इंटरनेशनल (ARS Steel and Iron International) को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करने के लिए 50 मेगावाट (50 mW) तक की क्षमता वाली सौर परियोजनाएं (Solar Scheme) बनाने की योजना बना रही है। सोमवार को BSE फाइलिंग के अनुसार, ARS उस दिन हस्ताक्षरित सब्सक्रिप्शन और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (SSSA) के हिस्से के रूप में, टोरेंट पावर की एक शाखा, TU14 में स्वामित्व की स्थिति हासिल करेगी।

Concor: राज्य के स्वामित्व वाली निगम ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए अपडेट की घोषणा की, जिसमें कुल मात्रा पिछले वर्ष की समान अवधि के 10.93 लाख टीईयू से 6% सालाना (वाईओवाई) बढ़कर 11.59 लाख बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (टीईयू) हो गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 9, 2024