Delhi-NCR और Mumbai रीजन में रेजिडेंशियल संपत्तियों की कीमतें 5 सालों में लगभग 50% बढ़ीं

हाल ही के वर्षों में, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में आवासीय अचल संपत्ति बाजार में आवास की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक (Anarock) के आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में औसत संपत्ति दरों में पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करती है।

advertisement

जनवरी से जून 2024 तक Delhi-NCR और Mumbai (MMR) में क़ीमतों की बढ़ोतरी

जनवरी से जून 2024 तक, दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों के लिए प्रति वर्ग फुट औसत कीमत 49% बढ़कर 6,800 रुपये हो गई, जो पांच साल पहले इसी अवधि में 4,565 रुपये थी। इसी तरह, एमएमआर (MMR) में, कीमतें 48% बढ़कर 15,650 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि 2019 की शुरुआत में यह 10,610 रुपये थी। यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी निर्माण लागत में वृद्धि और मजबूत बिक्री गतिविधि द्वारा प्रेरित हुई है।

एनारॉक ने इस मूल्य वृद्धि के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा बढ़ी हुई मांग शामिल है। आश्चर्यजनक रूप से, कोविड-19 महामारी ने मांग को प्रोत्साहित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि लोग अधिक विशाल घरों की तलाश कर रहे थे और डेवलपर्स ने आकर्षक ऑफ़र के साथ जवाब दिया, धीरे-धीरे मांग बढ़ने के साथ कीमतों में वृद्धि हुई।

Also Read: शाल्बी लिमिटेड ने जारी किए वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही के परिणाम, स्टॉक 7% लुढ़का

TARC Ltd के MD और CEO Amar Sareen ने बताया कि दिल्ली-NCR में पर्याप्त मूल्य बढ़ोतरी बुनियादी ढांचे की प्रगति और बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा संचालित क्षेत्र की मजबूत मांग को दर्शाती है। यह प्रवृत्ति क्षेत्र की सतत विकास और आकर्षक निवेश अवसरों की क्षमता को रेखांकित करती है।

VS Realtors (I) Pvt Ltd के CEO Vijay Harsh Jha ने महामारी के बाद NCR में आवासीय संपत्तियों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें लोगों की बड़ी रहने की जगहों के लिए प्राथमिकता पर जोर दिया गया। उन्होंने इस प्रवृत्ति का श्रेय NCR की एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थिति को दिया, जो अच्छी तरह से जुड़े और आर्थिक रूप से जीवंत क्षेत्रों में संपत्ति की तलाश करने वाले निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखता है।

Royal Green Realty के प्रबंध निदेशक यशांक वासन ने दिल्ली-एनसीआर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतों को बढ़ाने में बेहतर बुनियादी ढांचे और रणनीतिक शहरी प्लानिंग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है।