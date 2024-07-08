शाल्बी लिमिटेड ने जारी किए वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही के परिणाम, स्टॉक 7% लुढ़का

सोमवार को इंट्राडे ट्रेडिंग (intraday trading) में बीएसई (BSE) पर Shalby Limited के शेयर 6.75% गिरकर 290 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह तब हुआ जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 (Q1 FY25) के लिए अपनी पहली तिमाही का मुनाफा जारी किया।

संचालन से शाल्बी की समेकित आय Q1FY25 में 18.2 प्रतिशत बढ़कर 278 करोड़ रुपये हो गई, जो Q1FY24 में 235 करोड़ रुपये थी।

वृद्धि के बावजूद, अस्पताल श्रृंखला के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) साल दर साल 20.2% गिरकर Q1 FY24 में 20.8 करोड़ रुपये से 16.6 करोड़ रुपये हो गया।

अस्पताल की कुल लागत साल दर साल 24.6 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष की समान तिमाही के 207 करोड़ रुपये से 258 करोड़ रुपये हो गई।

शाल्बी लिमिटेड का पूरा बाजार पूंजीकरण 3,233 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष 68.32 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद कंपनी के शेयर की कीमत में इस साल अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 0.60 प्रतिशत कम है।

शाल्बी हॉस्पिटल्स आठ राज्यों में 13 स्थानों पर मौजूद है, जिसमें 12 मल्टीस्पेशलिटी और चार शाल्बी ऑर्थोपेडिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। शाल्बी पश्चिमी और मध्य भारत में मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों का एक प्रमुख नेटवर्क है।