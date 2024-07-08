लग्जरी कारों को देखकर हैरान रह गए निखिल कामत, शेयर किया निजी अनुभव

अरबपति कारोबारी और जीरोधा के सह-संस्थापक Nikhil Kamath ने अपने पॉडकास्ट WTF पर दिल्ली के शराब कारोबारी अभिषेक खेतान के घर पर अपनी मुलाकात के बारे में चर्चा की ।

Also Read: Mercedes Benz India ने 9,262 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की

Zerodha के सह-संस्थापक और सीईओ निखिल ने यह भी कहा कि जब वे वापस लौटे, तो रेडिको खेतान के एमडी अभिषेक ने उनके लिए रोल्स रॉयस और बेंटले सहित कई महंगी गाड़ियाँ भेजी गई थी। जबकि वो एक इनोवा गाडी में आ रहे थे। निखिल कामथ और उनके कुछ दोस्त हाल ही में अभिषेक खेतान के घर रात के खाने के लिए गए थे।

advertisement

निखिल ने कहा, "मैं अभिषेक खेतान के साथ टकीला ब्रांड शुरू करने का विचार कर रहा था और इस पर बात करने के लिए कुछ दोस्तों के साथ उनके घर डिनर पर गया। इसलिए, मैं होटल की टैक्सी में गया और जब हम वापस लौट रहे थे, तो अभिषेक ने एक रोल्स रॉयस, एक बेंटले और ऐसी ही एक या दो अन्य कारें भेजीं। जब मैंने देखा कि गाड़ियां हमें छोड़ने जा रही हैं तो मैं हैरान रह गया। मैं होटल की इनोवा गाड़ी में गया और इसी में वापस आया।

ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करते हुए निखिल कामथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "जब मैं छोटा था, तो क्रिकेट पर हमारा पूरा ध्यान होता था, चाहे वह खेलना हो, देखना हो या जयकार करना हो... ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में क्रिकेट की जगह खेलों ने ले ली है... यह देखना दिलचस्प है कि समय के साथ गेमिंग परिदृश्य कैसे विकसित हुआ है।