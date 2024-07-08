Mercedes Benz India ने 9,262 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की

Mercedes-Benz ने 2024 के पहले 6 महीनों में भारत में 9% की बढ़ोतरी के साथ 9,262 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो देश में इसकी सबसे अच्छी 6 महीनों बिक्री है।

Mercedes-Benz India ने एक बयान में घोषणा की कि कंपनी ने जनवरी से जून 2023 तक 8,528 कारें बेचीं, जो इसकी पिछली सबसे बड़ी 6 महीनों की बिक्री थी।

कंपनी 2024 की दूसरी छमाही (आने वाले 6 महीनों) में छह नए आइटम पेश करने का इरादा रखती है।

कंपनी ने यह कहा कि H1 2024 में SUV की पहुंच 55% थी, जिसमें TEV (टॉप-एंड व्हीकल) श्रेणी की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से अधिक थी, जो कुल बिक्री का 25% थी।

SUV खंड में GLA, GLC, GLE और GLS मॉडलों का प्रदर्शन मजबूत रहा, जबकि Sedan पोर्टफोलियो में A-Class, C-Class, LWB E-Class और S-Class शामिल हैं, जो लक्जरी सेडान के लिए ग्राहकों की पसंद में शीर्ष पर रही।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कहा कि BEV (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन) पोर्टफोलियो में पहले 6 महीनों में 60% की बढ़ोतरी हुई और अब कुल बिक्री में इसका योगदान 5% है।